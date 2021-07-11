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Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)

Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф

В США на севере Калифорнии из-за рекордной жары начались масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает AP.

На днях в калифорнийском национальном парке "Долина Смерти" была зафиксирована ошеломляющая температура - 130 градусов по Фаренгейту (54 по Цельсию).

Это самый высокий показатель, зафиксированным там с июля 1913 года. Тогда температура достигла 56,6 градусов по Цельсию - самая высокая когда-либо зарегистрированная температура на Земле. 

Пожары в Калифорнии 11.07.2021

Пожары в Калифорнии 11.07.2021

Пожары в Калифорнии 11.07.2021

Пожары в Калифорнии 11.07.2021

Такие рекордно высокие температуры привели к масштабным пожарам. В комплексе Бекворт произошло два пожара, вызванные молниями, горел в 72 милях к северу от озера Тахо.

В северных горных районах огонь уничтожил более десятка домов. Местные власти приняли решение эвакуировать примерно 2800 человек и закрыть Национальный лес Пламас (518 квадратных километров).

Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов Украины: чего нельзя делать

К тушению пожара задействовано около 1300 спасателей и авиация. Воздух настолько сухой, что часть воды, выпущенной самолетами, испарялась, не доходя до земли.

В отдельных местах высота пламени достигала 31 метра, что осложнило тушение и заставило сосредоточиться на строительстве бульдозерных линий для защиты домов.

Стоит отметить, что Челябинская область (Россия) охвачена масштабными лесными пожарами из-за чего в регионе объявлено режим чрезвычайной ситуации.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Все по теме:

США, Калифорния, Пожары, Жара, Лесные пожары.
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