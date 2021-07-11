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Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов Украины: чего нельзя делать

Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов Украины: чего нельзя делать
00:47 Сегодня Телеграф

В Украине 11-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Государственная служба Украины по ЧС со ссылкой на данные"Укргидрометцентра".

В связи с этим в Службе рекомендуют придерживаться некоторых правил, которые помогут предотвратить возникновение опасных возгораний.

Так, не рекомендуется разводить открытый огонь возле лесной зоны, в полях.

Также запрещено заезжать на автомобиле в лес и оставлять там вещи, пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами.

В ГСЧС просят не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Категорически запрещено сжигать мусор и сухую траву.

Перед тем, как разжигать костер, нужно хорошо очистить место от сухой травы, листьев, веток.

Ни в коем случае нельзя оставлять костер без присмотра. Также не рекомендуется, чтобы его разжигали дети.

После отдыха нужно обязательно потушить костер водой или песком.

Спасатели призывают не сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.

Также следует проводить разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.

Соблюдение таких простых правил поможет предотвратить пожар. отмечают в ГСЧС.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в России в Челябинской области вспыхнул масштабный лесной пожар - огонь распространился на территории в около 5 тысяч гектаров.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Жара, ГСЧС, Правила поведения, Высокая пожарная опасность.
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