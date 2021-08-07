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Как филиал ада: видео пожаров с парома со спасенными в Греции поразило сеть

Как филиал ада: видео пожаров с парома со спасенными в Греции поразило сеть
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: пожар в Греции

Греция на фоне аномальной жары продолжает полыхать. Огонь охватил десятки гектаров леса, множество домов и деревень. Людей массово эвакуируют, а кадры очевидцев в соцсетях ужасают. Так, "филиалом ада" Грецию назвали после того, как в сети появилось видео с парома со спасенными гражданами.

Соответствующие кадры опубликовали в Twitter Disclose.tv.

Бушующее пламя на видео поражает своими масштабами - огонь полностью охватил лес, а в небо поднялся столб едкого дыма. 

По данным СМИ, температура во многих районах Греции превышает 44 градуса. Чрезвычайные службы насчитали свыше 154 очагов пожаров, а самый крупный из них охватил подножие горы Парнис около Афин. Также пожары бушуют на острове Эвия и в районах деревни Олимпия. Сотни жителей и туристов эвакуировали, а шесть районов были переведены в режим повышенной готовности.

По оценкам национальной службы гражданской защиты, огонь уничтожил 94 дома. Спасены 442 человека. Также известно как минимум о двух жертвах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина поможет Греции с тушением лесных пожаров.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Греция, Лесные пожары, Чрезвычайная ситуация.
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