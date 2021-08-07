Как филиал ада: видео пожаров с парома со спасенными в Греции поразило сеть

Греция на фоне аномальной жары продолжает полыхать. Огонь охватил десятки гектаров леса, множество домов и деревень. Людей массово эвакуируют, а кадры очевидцев в соцсетях ужасают. Так, "филиалом ада" Грецию назвали после того, как в сети появилось видео с парома со спасенными гражданами.

Соответствующие кадры опубликовали в Twitter Disclose.tv.

Бушующее пламя на видео поражает своими масштабами - огонь полностью охватил лес, а в небо поднялся столб едкого дыма.

NOW - People evacuated by ferry from raging wildfires in #Greece.pic.twitter.com/fh8B0WaGW0 — Disclose.tv (@disclosetv) August 6, 2021

По данным СМИ, температура во многих районах Греции превышает 44 градуса. Чрезвычайные службы насчитали свыше 154 очагов пожаров, а самый крупный из них охватил подножие горы Парнис около Афин. Также пожары бушуют на острове Эвия и в районах деревни Олимпия. Сотни жителей и туристов эвакуировали, а шесть районов были переведены в режим повышенной готовности.

По оценкам национальной службы гражданской защиты, огонь уничтожил 94 дома. Спасены 442 человека. Также известно как минимум о двух жертвах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина поможет Греции с тушением лесных пожаров.