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Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса

Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
15:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В среду 25 ноября во время очередного заседания Кабинета министров Кучера Алексея Владимировича уволили с должности главы Харьковской ОГА и вместо него назначили Тимчук Айну Леонидовну.

Об этом сообщил народный депутат Украины Висилий Мокан в Фейсбуке.

С 2018 года и до 25 ноября Айна Тимчук возглавляла аппарат Днепровской ОГА. Но теперь участвует в формировании новой команды во главе с заместителем главы ОПУ Кириллом Тимошенко, - отмечают ZN.UA.

В материале Инны Ведерниковой "Фактор случайности", заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко, претендующий на пост первого зама, уже приступил к кураторству регионального направления. Тимошенко формирует свою команду. И если публично "мирить" мэров с президентом главный "пиарщик" Банковой собрался сам, то профессионально Тимошенко намерен опираться на компетенции Тимчук. 

Тимчук пришла на государственную службу в 1997 году из бизнеса. Начала карьеру с поста инструктора-специалиста отдела по вопросам общественно-политической работы управления общественных связей исполкома Днепропетровского городского совета. 

Тимчук быстро "росла". С 2003 по 2006 год была заместителем председателя Днепропетровского областного совета, а потом заняла аналогичную должность уже в ОГА, где и трудилась до 2010 года.

После человек Айна Тимчук переехала в Харьков, где возглавила аппарат мэра Геннадия Кернеса, где проработала до 2015-го.

В то же время супруг Айны Тимчук - Андрей Тимчук - является действующим главой Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА. В 2018-м году Андрей Тимчук, по версии местных СМИ, попал в ТОП-5 самых богатых чиновников ХОГА.

Читайте также в материале "Телеграфа": Когда Геннадий Кернес вернется на рабочее место? - что говорят в горсовете.

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Все по теме:

Харьков, ОГА, Айна Тимчук, Алексей Кучер.

Автор:

Телеграф
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