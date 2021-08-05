Дело о миллионной взятке главы Харьковского облсовета: суд дал Товмасяну пять дней собрать втрое больше

Высший антикоррупционный суд в четверг, 5 августа, избрал меру пресечения председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, которому 4 августа в НАБУ объявили о подозрении в коррупции.

Об этом сообщила следственная судья Вера Михайленко во время заседания ВАКС.

Для политика избрали меру пресечения в виде залога суммой 2,9 млн гривен. По словам судьи, Товмасян должен внести эту сумму в течение 5 дней.

Кроме того, Товмасян обязан являться в суд по первому вызову и не выезжать из Харькова без разрешения.

Если же он захочет изменить место жительства, то должен сообщать об этом.

Суд запретил бывшему главе Харьковского облсовета общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Также политик должен сдать на хранение свои загранпаспорта.

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Семак всячески пытался доказать вину Товмасяна и обратил внимание на переписку бывшего председателя Харьковского облсовета с его заместителем Андреем Малышем, где они обговаривают детали получения взятки в размере 1,05 млн грн от директора местного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого, который готов был заплатить, чтобы не потерять должность.

Также Семак напомнил, что два телефона Товмасяна были выброшены из окна и разбиты.

Прокурор предупредил, что бывший глава облсовета имеет контакты в органах правопорядка и может влиять на расследование.

Поскольку 700 тыс. грн, полученных Товмасяном, не были найдены, Семак предложил избрать для коррупционера меру пресечения в сумме 4 млн грн.

Адвокат подозреваемого возражал против удовлетворения ходатайства, а сам Товмасян обосновал свои действия тем, что "в ряде коммунальных предприятий осталось старое управление и он хотел улучшить их работу".

Также бывший глава Харьковского облсовета заявил на заседании суда, что у него даже нет собственного жилья и он проживает с девушкой в арендованной квартире, за которую платит возлюбленная.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 22 июля подписала подозрение заместителю главы Харьковского облсовета Андрею Малышу, который попался на получении взятки в 1 миллион гривен.