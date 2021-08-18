Очередные обыски в КГГА: в этот раз под удар попал Департамент образования

Чиновников заподозрили в нецелевом использовании средств.

Столичная прокуратура и полиция проводят обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации. Это уже второй визит ведомства в КГГА на этой неделе. В понедельник силовики пришли с визитом в Департамент транспортной инфраструктуры. Поводом для обысков в Департаменте образования стало нецелевое использование средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

По материалам следствия, чиновники вносили в план использования бюджетных средств такие пункты, которые не были предусмотрены бюджетом столицы и соответствующими распоряжениями. Сумма использованных средств — больше миллиона гривен. По мнению прокуратуры таким образом их пытались присвоить.

Прокуратура и нацполиция обіскивают Департамент образования КГГА

Факты, которые есть в распоряжении прокуратуры, указывают на злоупотребление в 2019-2020 годах. Эти деньги были предназначены для обслуживания индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепла в школах Киева.

Полиция Киева также обыскивает одно из коммунальных предприятий, которое занимается энергосбережением в админзданиях столицы.

Ранее "Телеграф" писал, что с обысками в КГГА приходили и в июле — тогда Департамент транспортной инфраструктуры обыскивали Служба безопасности Украины и Госбюро расследований.