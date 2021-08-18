Очередные обыски в КГГА: в этот раз под удар попал Департамент образования
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Чиновников заподозрили в нецелевом использовании средств.
Столичная прокуратура и полиция проводят обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации. Это уже второй визит ведомства в КГГА на этой неделе. В понедельник силовики пришли с визитом в Департамент транспортной инфраструктуры. Поводом для обысков в Департаменте образования стало нецелевое использование средств.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
По материалам следствия, чиновники вносили в план использования бюджетных средств такие пункты, которые не были предусмотрены бюджетом столицы и соответствующими распоряжениями. Сумма использованных средств — больше миллиона гривен. По мнению прокуратуры таким образом их пытались присвоить.
Факты, которые есть в распоряжении прокуратуры, указывают на злоупотребление в 2019-2020 годах. Эти деньги были предназначены для обслуживания индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепла в школах Киева.
Полиция Киева также обыскивает одно из коммунальных предприятий, которое занимается энергосбережением в админзданиях столицы.
Ранее "Телеграф" писал, что с обысками в КГГА приходили и в июле — тогда Департамент транспортной инфраструктуры обыскивали Служба безопасности Украины и Госбюро расследований.
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