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"Наслідок маніпуляцій": в ОП заступилися за "радянську інсталяцію" на Алеї Героїв Небесної Сотні

Автор
А. Дворовенко
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"Наслідок маніпуляцій": в ОП заступилися за "радянську інсталяцію" на Алеї Героїв Небесної Сотні Новина оновлена 17 серпня 2021, 15:12
Спікер Зеленського Сергій Никифоров

Ці декорації мали послужити для телевізійної трансляції на День Незалежності, — кажуть в ОП

В Офісі Президента знесення інсталяцій з "ностальгією за СРСР" на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві назвали "наслідком маніпуляцій".

Таку думку озвучив спікер Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Україна 24".

На його думку, ситуація, що викинла навколо цієї інсталяції, — наслідок маніпуляцій і всі заяви про те, що арт-об’єкт "провокує ностальгію за Радянським Союзом" — не відповідають дійсності.

"Кажуть, що це якісь провокації ностальгії за Радянським Союзом, що там якісь ми прославляємо автомати ці з газованою водою, морозиво по 50 копійок. Це ж зовсім не про те, це декорації до телевізійної трансляції на День Незалежності", — заявив Никифоров.

Спікер Зеленського додав, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлені не тільки радянські декорації. Никифоров підкреслив, що на інших інсталяціях представлена козацька епоха, царська епоха, епоха Другої світової війни, а люди, на його думку, акцентують увагу тільки на автоматах з газованою водою.

"Зараз ці люди, які намагаються знести конструкції, вони свідомо акцентують увагу тільки на радянському періоді, ігноруючи все інше", — додав Никифоров.

Никифоров додав, що конструкції не перекривали меморіал Героям Небесної Сотні, а були лише тимчасовим елементом для телетрансляції до Дня Незалежності, який після всього повинні були "прибрати без наслідків".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через цю інсталяції у мережі вибухнув неабиякий скандал, який переріс в акцію зі знесенням арт-об’єкту. Правоохоронці на місці затримали чотирьох осіб.

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