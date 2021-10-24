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Из главного таможенника в министры: кем могут заменить главу Минэкономики Любченко

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Кресло министра прочат Павлу Рябикину Новость обновлена 24 октября 2021, 12:58
Кресло министра прочат Павлу Рябикину

Алексею Любченко почти нашли замену

В ближайшее время украинское правительство ожидают значительные кадровые изменения, что включает и смену руководителя Министерства экономики.

Из проверенных источников "Телеграфу" удалось узнать, кто же может заменить Алексея Любченко на этой должности.

Самым вероятным кандидатом на пост министра экономики сейчас считается Павел Рябикин. В данный момент 56-летний чиновник возглавляет государственную таможенную службу, а прежде был директором аэропорта Борисполь (с 2017 по 2020 гг.). 

Во времена Помаранчевой Революции он был доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты Виктора Ющенко по территориальному избирательному округу №132. С 2010 года Рябикин имеет особый дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Нынешний же глава Минэкономики Алексей Любченко, который также занимает пост первого вице-премьер-министра, по слухам, давно не устраивает представителей высшей власти.

Нынешний руководитель Минэкономики Алексей Любченко
Нынешний руководитель Минэкономики Алексей Любченко

"Его работой в Офисе недовольны изначально, просто долгое время не могут найти кандидата на замену", — рассказал "Телеграфу" народный депутат, близко общающийся с руководителем Офиса президента.

Действительно ли Рябикин возглавит Министерство экономики, пока неизвестно. Сам чиновник отказался ответить на вопрос "Телеграфа", подчеркнув лишь, что пока не может комментировать этот вопрос.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое новое назначение в правительстве может ожидать нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Теги:
#Кабмин #Минэкономики #Павел Рябикин #Алексей Любченко
Кресло министра прочат Павлу Рябикину
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