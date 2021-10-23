Новые лица в Кабмине: кого из министров уволят уже в ближайшее время

Серьезные кадровые рокировки стоит ждать уже в ноябре

В Офисе президента и партии власти уже не первый месяц ведут разговоры о кадровых заменах в правительстве. В СМИ то и дело всплывают новые кандидаты на «вылет» и новые фамилии. О том, каких министров и на кого заменит «Слуга народа» уже в ближайшие сессионные недели, в материале «Телеграфа».

Никто не хочет быть министром

Рассмотреть кадровый вопрос и замены в правительстве, в «Слуге народа» планировали давно. Частично вопрос отставок министров отодвинулся из-за увольнения Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента, частично — из-за того, что партия власти не может найти кандидатов на все вакантные должности.

По словам нескольких собеседников в политикуме, многие кандидаты попросту отказываются от должностей в Кабмине.

«Они приходят на собеседования на Банковую, общаются, а потом отказываются, потому что Кабинет министров сейчас потерял свою субъектность, никто не может дать гарантию длительного нахождения в правительстве, а идти туда на три-четыре месяца нет смысла»,- комментирует не под запись один из нардепов, который был претендентом на пост в правительстве.

Анонсируя отставки в Кабмине, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что речь идёт о трёх-пяти министрах.

«Мы планируем разделить кадровые вопросы на два транша. Это будет три-четыре человека. Надо время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и потом уже голосовать в зале»- прокомментировал Арахамия.

Недавно назначенный глава парламента Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос об отставках, и вовсе прокомментировал, что речь идёт только об увольнении Абрамовского.

"Я всегда говорю о том, что могу комментировать какие-либо кадровые решения только после того, как для этого есть основания. Вот я могу сказать, что по господину Абрамовскому основание есть, и это — его заявление, личное, о том, что он хочет сложить с себя полномочия. Касательно других членов правительства по состоянию на сейчас у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях", — сказал Стефанчук.

Кого уволят из Кабмина

За вероятными отставками в правительстве "Телеграф" пристально следил, однако за последние месяцы список фамилий периодически менялся. Как рассказывают источники издания, по состоянию на сейчас готовятся замены министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер министра и министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского и первого вице-премьер министра и министра экономики Алексея Любченко. Однако их заявления в Раду ещё не поступили. Пока же о своей отставке открыто заявил только министр экологии Роман Абрамовский. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, которое парламент должен был рассмотреть на нынешней пленарной неделе, но не успел, так как по расширенной процедуре рассматривает проект государственного бюджета на 2022 год.

Отставку Абрамовского "Телеграф" прогнозировал несколько недель назад

По информации «Телеграфа», пока на замену Абрамовского будет его первый заместитель Богдан Боруховский. Также среди кандидатов рассматривался народный депутат от «Слуги Народа», экс-юрист Андрей Жупанин. Комментируя своё возможное назначение, Жупанин ответил, что такая возможность действительно обсуждалась.

Одной из причин достаточно скорого увольнения Абрамовского, собеседники, приближённые к Офису президента, называют коррупцию.

"Много коррупции в Экоинспекции в регионах, мы не знаем, идёт ли выгода непосредственно Абрамовскому, но и никаких препятствий с его стороны этому процессу нет",- прокомментировал собеседник "Телеграфа".

А вот источник в правительстве считает, что причиной отставки министра стала как раз его несговорчивость по отношению к Офису президента по ряду кадровых вопросов, в том числе.

Верещук хочет в Минобороны, но…

Кроме Абрамовского, заменить хотят также и министра обороны Андрея Тарана. Основная претензия к нему со стороны партии власти — неспособность проводить реформирование оборонной сферы.

"Он вообще не отчитывается перед парламентом, не приходит на оборонный комитет. Инвентаризацию армии не производит. И главное: не может привести армию к стандартам НАТО. У него советское представление об этом. Мы спрашиваем: "Как вы видите реформирование армии, как хотите разбираться с очередями на жилье военнослужащих?" А он уже год не может представить свою стратегию", — сказал «Телеграфу» источник в парламенте.

Актуализировался этот вопрос после приезда в Украину министра обороны США Ллойда Остина. Ранее в ОП раздумывали над тем, чтобы назначить вместо Тарана нардепа и члена оборонного комитета Ирину Верещук, однако сейчас, по словам информированных собеседников, концепция изменилась.

"В ОП планируют заменить министра обороны Тарана, но ставить на его место Верещук не хотят, они придумали другую рокировку: Верещук идёт на место Алексея Резникова и становится вице-премьер-министром, а Резников идёт на место Тарана",- комментирует источник, уточняя, что сам Резников пока окончательного согласия не дал.

Собеседник добавляет, что ставить Верещук министром обороны не хочет глава ОП Андрей Ермак, хотя она сама эту должность хочет больше, чем идти на вице-премьера и лоббирует своё назначение именно на этот пост.

Сама Ирина Верещук в разговоре с «Телеграфом» не подтвердила и не опровергла своё назначение.

"Я не могу комментировать слухи потому что их уже столько и в таком количестве, что мы можем завести дело в глухой угол. А главное для нас сейчас — это эффективность министров на своих должностях. На сегодня не стоит вопрос о замене Резникова, но мы действительно ведём разговоры о кадровых заменах в правительстве",- прокомментировала депутат.

Уволить готовы, но ставить некого…

Ещё один кандидат, который скоро лишится своей должности — первый вице-премьер министр-министр экономики Алексей Любченко.

"Его работой в Офисе недовольны изначально, просто долгое время не могут найти кандидата на замену",- комментирует нардеп, приближённый к главе ОП.

Окончательную замену Любченко и правда ещё не нашли. Одним из главных претендентов у власти сейчас — нынешний глава государственной таможенной службы и экс-директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. Сам Рябикин ответил "Телеграфу", что пока не может комментировать этот вопрос.

Что касается Олега Уруского, то с его преемником власть ещё не определилась. Среди возможных кандидатов назывался нардеп Дмитрий Наталуха, но он входит в неформальную группу экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, с которым сейчас воюет Офис президента, и это, по словам ряда депутатов, станет препятствием к его назначению в правительство.