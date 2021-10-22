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Верещук готовят высокий пост в Кабмине: "Телеграф" узнал подробности

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Народный депутат Украины Ирина Верещук Новость обновлена 22 октября 2021, 16:23
Народный депутат Украины Ирина Верещук

В Офисе президента задумали масштабную рокировку в правительстве

Народного депутата Ирину Верещук рассматривают в качестве замены вице-премьер-министра, министра временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Об этом «Телеграфу» сообщило двое информированных источников в правительстве и во фракции «Слуга народа». 

«В ОП планируют заменить министра обороны Тарана, но ставить на его место Верещук не хотят, они придумали другую рокировку. Верещук идёт на место Резникова и становится вице-премьер-министром, а Резников садится в кресло Тарана. Хотя сам Резников ещё не дал ответа», — рассказал источник «Телеграфа», уточнив, что против назначения экс-кандидата в мэры Киева на должность в Минобороны выступает глава ОП Андрей Ермак.

По словам собеседника, решить этот кадровый вопрос хотят уже в ноябре. 

Сама Ирина Верещук в комментарии «Телеграфу» не подтвердила и не опровергла своё назначение. 

«Я не могу комментировать слухи потому что их уже столько и в таком количестве, что мы можем завести дело в глухой угол. А главное для нас сейчас — это эффективность министров на своих должностях. На сегодня не стоит вопрос о замене Резникова, но мы действительно ведём разговоры о кадровых заменах в правительстве», — прокомментировала депутат. 

Пока же, как и прогнозировал "Телеграф", в Верховную раду поступило заявление об отставке министра экологии Романа Абрамовского. Его судьбу парламент решит уже на следующей сессионной неделе. 

Теги:
#Кабмин #Минобороны #Ирина Верещук #Алексей Резников #Слуга народа
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