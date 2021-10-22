Верещук готовят высокий пост в Кабмине: "Телеграф" узнал подробности

В Офисе президента задумали масштабную рокировку в правительстве

Народного депутата Ирину Верещук рассматривают в качестве замены вице-премьер-министра, министра временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Об этом «Телеграфу» сообщило двое информированных источников в правительстве и во фракции «Слуга народа».

«В ОП планируют заменить министра обороны Тарана, но ставить на его место Верещук не хотят, они придумали другую рокировку. Верещук идёт на место Резникова и становится вице-премьер-министром, а Резников садится в кресло Тарана. Хотя сам Резников ещё не дал ответа», — рассказал источник «Телеграфа», уточнив, что против назначения экс-кандидата в мэры Киева на должность в Минобороны выступает глава ОП Андрей Ермак.

По словам собеседника, решить этот кадровый вопрос хотят уже в ноябре.

Сама Ирина Верещук в комментарии «Телеграфу» не подтвердила и не опровергла своё назначение.

«Я не могу комментировать слухи потому что их уже столько и в таком количестве, что мы можем завести дело в глухой угол. А главное для нас сейчас — это эффективность министров на своих должностях. На сегодня не стоит вопрос о замене Резникова, но мы действительно ведём разговоры о кадровых заменах в правительстве», — прокомментировала депутат.

Пока же, как и прогнозировал "Телеграф", в Верховную раду поступило заявление об отставке министра экологии Романа Абрамовского. Его судьбу парламент решит уже на следующей сессионной неделе.