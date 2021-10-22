Верещук готують високий пост в Кабміні: "Телеграф" дізнався подробиці

В Офісі президента задумали масштабне рокірування в уряді

Народного депутата Ірину Верещук розглядають в якості заміни віцепрем'єр-міністр, міністра тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова. Про це «Телеграфу» повідомило двоє поінформованих джерел в уряді й у фракції «Слуга народу».

«В ОП планують замінити міністра оборони Тарана, але ставити на його місце Верещук не хочуть, вони придумали інше рокіровання. Верещук йде на місце Рєзнікова і стає віцепрем'єр-міністром, а Резніков сідає в крісло Тарана. Хоча сам Рєзніков ще не дав відповіді», — розповіло джерело «Телеграфа», уточнивши, що проти призначення екскандидата в мери Києва на посаду в Міноборони виступає глава ОП Андрій Єрмак.

За словами співрозмовника, вирішити це кадрове питання хочуть вже в листопаді.

Сама Ірина Верещук в коментарі «Телеграфу» не підтвердила і не спростувала своє призначення.

«Я не можу коментувати чутки, бо їх уже стільки й в такій кількості, що ми можемо завести справу в глухий кут. А головне для нас зараз — це ефективність міністрів на своїх посадах. На сьогодні не стоїть питання про заміну Рєзнікова, але ми дійсно ведемо розмови про кадрові заміни в уряді», — прокоментувала депутат.

Поки ж, як і прогнозував "Телеграф", до Верховної Ради надійшло заяву про відставку міністра екології Романа Абрамовського. Його долю парламент вирішить вже на наступному сесійному тижні.