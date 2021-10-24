Із головного митника в міністри: ким можуть замінити главу Мінекономіки Любченко

Олексію Любченку майже знайшли заміну

Найближчим часом український уряд чекають значні кадрові зміни, що включає і зміну керівника Міністерства економіки.

Із перевірених джерел "Телеграфу" вдалося дізнатися, хто ж може замінити Олексія Любченка на цій посаді.

Найвірогіднішим кандидатом на пост міністра економіки зараз вважається Павло Рябікін. Нині 56-річний чиновник очолює державну митну службу, а перед тим був директором аеропорту Бориспіль (із 2017 по 2020 рр).

За часів Помаранчевої Революції він вважався довіреною особою тоді ще кандидата в президенти Віктора Ющенка по територіальному виборчому округу №132. Із 2010 року Рябікін має особливий дипломатичний ранг — надзвичайного і повноважного посланника 2-го класу.

Нинішній же очільник Мінекономіки Олексій Любченко, який також займає пост першого віце-прем’єр-міністра, за чутками, давно не влаштовує представників вищої влади.

Нинішній керівник Мінекономіки Олексій Любченко

"Його роботою в Офісі незадоволені від самого початку, просто довгий час не можуть знайти кандидата на заміну", — розповів "Телеграфу" народний депутат, котрий близько спілкується з керівником Офісу президента.

Чи справді Рябікін очолить Міністерство економіки, поки невідомо. Сам чиновник відмовився відповісти на питання "Телеграфа", підкресливши лише, що поки не може коментувати це питання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке нове призначення в уряді може очікувати на нардепку від "Слуги народу" Ірину Верещук.