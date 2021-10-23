Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом

Серйозні кадрові рокіровки варто чекати вже в листопаді

В Офісі президента і партії влади вже не перший місяць ведуться розмови про кадрові заміни в уряді. У ЗМІ раз у раз спливають нові кандидати на «виліт» і нові прізвища. Про те, яких міністрів і на кого замінить «Слуга народу» вже в найближчі сесійні тижні, в матеріалі «Телеграфу».

Ніхто не хоче бути міністром

Розглянути кадрове питання і заміни в уряді, в «Слузі народу» планували давно. Частково питання відставок міністрів відсунулося через звільнення Дмитра Разумкова з поста спікера парламенту, частково — через те, що партія влади не може знайти кандидатів на всі вакантні посади.

За словами декількох співрозмовників в політикумі, багато кандидатів просто відмовляються від посад в Кабміні.

«Вони приходять на співбесіди на Банкову, спілкуються, а потім відмовляються, тому що Кабінет міністрів зараз втратив свою суб’єктність, ніхто не може дати гарантію тривалого знаходження в уряді, а йти туди на три-чотири місяці немає сенсу», — коментує не під запис один з нардепів, який був претендентом на пост в уряді.

Анонсуючи відставки в Кабміні, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія говорив, що мова йде про трьох-п’яти міністрів.

«Ми плануємо розділити кадрові питання на два транші. Це буде три-чотири людини. Треба час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та потім вже голосувати в залі»- прокоментував Арахамія.

Нещодавно призначений голова парламенту Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання про відставки, взагалі прокоментував, що мова йде тільки про звільнення міністра екології Романа Абрамовського.

"Я завжди кажу про те, що можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки після того, як для цього є підстави. Ось я можу сказати, що по пану Абрамовського підстава є, і це — його заява, особиста, про те, що він хоче скласти з себе повноваження. Відносно інших членів уряду за станом на зараз у мене немає підстав говорити про якісь кадрові зміни", — сказав Стефанчук.

Кого звільнять з Кабміну

За вірогідними відставками в уряді "Телеграф" пильно стежив, проте за останні місяці список прізвищ періодично змінювався. Як розповідають джерела видання, станом на зараз готуються заміни міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем’єр міністра і міністра з питань стратегічних галузей Олега Уруського і першого віце-прем’єр міністра і міністра економіки Олексія Любченка. Однак їхні заяви в Раду ще не надійшли. Поки ж про свою відставку відкрито заявив тільки міністр екології Роман Абрамовський. Він написав заяву про відставку за власним бажанням, яку парламент повинен був розглянути на нинішньому пленарному тижні, але не встиг, так як за розширеною процедурою розглядає проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Відставку Абрамовського "Телеграф" прогнозував кілька тижнів тому

За інформацією «Телеграфу», поки на заміну Абрамовського буде його перший заступник Богдан Боруховський. Також серед кандидатів розглядався народний депутат від «Слуги народу», екс-юрист Андрій Жупанин. Коментуючи своє можливе призначення, Жупанин відповів, що така можливість дійсно обговорювалася.

Однією з причин досить швидкого звільнення Абрамовського, співрозмовники, наближені до Офісу президента, називають корупцію.

"Багато корупції в Екоінспекції в регіонах, ми не знаємо, чи отримує вигоду безпосередньо Абрамовський, але і ніяких перешкод з його боку цьому процесу немає", — прокоментував співрозмовник "Телеграфа".

А ось джерело в уряді вважає, що причиною відставки міністра стала якраз його незговірливість відносно Офісу президента по ряду кадрових питань, в тому числі.

Верещук хоче в Міноборони, але …

Крім Абрамовського, замінити хочуть також і міністра оборони Андрія Тарана. Основна претензія до нього з боку партії влади — нездатність проводити реформування оборонної сфери.

"Він взагалі не звітує перед парламентом, не ходить на оборонний комітет. Інвентаризацію армії не проводить. І головне: не може привести армію до стандартів НАТО. У нього радянське уявлення про це. Ми запитуємо: "Як ви бачите реформування армії, як хочете розбиратися з чергами на житло військовослужбовців?". А він вже рік не може уявити свою стратегію", — сказало «Телеграфу» джерело в парламенті.

Актуалізувалося це питання після приїзду до України міністра оборони США Ллойда Остіна. Раніше в ОП роздумували над тим, щоб призначити замість Тарана нардепа і члена оборонного комітету Ірину Верещук, однак зараз, за словами поінформованих співрозмовників, концепція змінилася.

"В ОП планують замінити міністра оборони Тарана, але ставити на його місце Верещук не хочуть, вони придумали іншу рокіровку: Верещук йде на місце Олексія Резнікова і стає віце-прем’єр-міністром , а Резніков йде на місце Тарана", — коментує джерело, уточнюючи, що сам Резніков поки остаточної згоди не дав.

Співрозмовник додає, що проти призначення Верещук міністром оборони виступає глава ОП Андрій Єрмак, хоча вона сама цю посаду хоче більше, ніж йти на віце-прем’єра і лобіює своє призначення саме на цей пост.

Сама Ірина Верещук в розмові з «Телеграфом» не підтвердила і не спростувала своє призначення.

"Я не можу коментувати чутки, бо їх уже стільки і в такій кількості, що ми можемо завести справу в глухий кут. А головне для нас зараз — це ефективність міністрів на своїх посадах. На сьогодні не стоїть питання про заміну Рєзнікова, але ми дійсно ведемо розмови про кадрові заміни в уряді", — прокоментувала депутат.

Звільнити готові, але ставити нікого …

Ще один кандидат, який скоро позбудеться своєї посади — перший віце-прем’єр міністр, міністр економіки Олексій Любченко.

"Його роботою в Офісі незадоволені від самого початку, просто довгий час не можуть знайти кандидата на заміну", — коментує нардеп, наближений до глави ОП.

Остаточну заміну Любченку і правда ще не знайшли. Одним з головних претендентів при владі зараз — нинішній глава державної митної служби та екс-директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін. Сам Рябікін відповів "Телеграфу", що поки не може коментувати це питання.

Що стосується Олега Уруського, то з його наступником влада ще не визначилася. Серед можливих кандидатів називався нардеп Дмитро Наталуха, але він входить до неформальної групи екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова, з яким зараз воює Офіс президента, і це, за словами ряду депутатів, стане перешкодою до його призначенням в уряд.