Рада прийняла за основу держбюджет на 2022 рік: як голосували депутати

Представники монобільшості віддали за законопроект 223 голоса

Верховна Рада під час засідання у середу, 20 жовтня, прийняла за основу проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік. "За" проголосували 264 народних депутата.

Про це з зали парламенту повідомив кореспондент "Телеграфа".

Варто зазначити, що монобільшості зібрати мінімально необхідні 226 голосів цього разу сил не вистачило, хоча у залі на момент голосування були 227 представників фракції. Однак, з запасом голосів їм "підсобили" колеги з інших фракцій.

Так, "Слуги народу" підтримали Держбюджет-2022 за основу 223 голосами "За". Ще двоє нардепів з монобільшості утрималися і двоє не голосували, тому голосів "слуг" і не вистачило.

Однак, законопроект підтримали партія "За майбутнє" (12 голосів), група "Довіра" (16 голосів), 11 позафракційних нардепів та 2 депутати від "Батьківщини".

Держбюджет-2022 прийняли за основу

Як зазначили у офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України, при доопрацюванні законопроекту Держбюджету-2022 Кабмін до другого читання має:

залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху;

4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів;

збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн;

спрямувати 1 млрд грн на програму "Питна вода України";

збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн.

Більш детально з текстом Державного бюджету України на 2022 рік можна ознайомитися за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який бюджет Кабмін запропонував на 2022 рік і що не так з обсягами доходів та витрат.