Рада приняла за основу госбюджет на 2022 год: как голосовали депутаты

Представители монобольшинства отдали за законопроект 223 голоса

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 20 октября, приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. "За" проголосовали 264 народных депутата.

Об этом из зала парламента передаеткорреспондент "Телеграфа".

Стоит отметить, что монобольшинству собрать минимально необходимые 226 голосов в этот раз сил не хватило, хотя в зале на момент голосования находились 227 представителей фракции. Однако, запасом голосов им "подсобили" коллеги из других депутатских групп и фракций, а также внефракционные.

Так, "Слуги народа" поддержали госбюджет-2022 за основу 223 голосами "За". Еще двое нардепов из монобольшинства воздержались и двое не голосовали.

Однако, законопроект также поддержали члены депутатской группы "За будущее" (12 голосов), группы "Доверие" (16 голосов), 11 внефракционных нардепов и 2 депутата от "Батькивщины".

Госбюджет-2022 приняли за основу

Как отметили в официальном Telegram-канале Верховной Рады, при доработке законопроекта госбюджета-2022 Кабмин Украины ко второму чтению должен:

оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;

4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;

увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн;

направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";

увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн.

Более подробно с текстом проекта государственного бюджета Украины на 2022 можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой бюджет Кабмин предложил на 2022 и что не так с объемами доходов и расходов.