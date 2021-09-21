Субсидій не вистачить, а мінімальна пенсія — $ 75: який бюджет пропонує Кабмін на 2022 рік

Мінімальну пенсію українцям підвищать на 150 гривень, а субсидій знову не вистачить — бюджет 2022 на соцзахист

Кабінет міністрів України 15 вересня затвердив проєкт Державного бюджету на 2022 рік, згідно з яким обсяг доходів прогнозується на рівні 1 трлн 267 млрд грн, а витрати — 1 трлн 465,7 млрд грн.

Через 6 днів, 21 вересня, проект держбюджету потрапив до Верховної Ради на попереднє вивчення. Представляючи документ, міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що основною витратною статтею — 22,3% є соціальний захист населення і інвестиції в людей. В цілому ж з урахуванням охорони здоров’я та освіти на ці цілі піде половина витрат держбюджету.

За словами міністра на виплату пенсій для українців з Держбюджету буде виділено 200,6 млрд грн, які підуть на дотації Пенсійному фонду України, покликані допомогти йому забезпечити пенсії з урахуванням індексу інфляції, доходів фонду, індексації пенсії з 1 березня, а також доплат до пенсій для 75-річних українців і старше, а також введення доплат з 1 жовтня для 70-річних пенсіонерів.

В цілому це торкнеться 10,8 млн українських пенсіонерів.

Скільки Кабмін витратить на соцзахист населення у 2022 році

При цьому про рівень мінімальної пенсії для пенсіонерів Сергій Марченко так і не сказав, але озвучив розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який і є мінімумом для українських пенсій. Так, з 1 січня він становитиме 1934 гривні, з 1 липня — 2027 гривень, а з 1 грудня — 2093 гривні, тобто в цілому за рік мінімальна пенсія зросте на 159 гривень.

На даний момент за даними Мінсцополітікі України середньомісячна пенсія в країні складає 3867 гривень.

Відповідно до держбюджету-2022 на субсидії українцям планується виділити 38,4 млрд грн, що на 3,2 млрд більше ніж у держбюджеті поточного року. Однак, як повідомляв «Телеграф», цих коштів з урахуванням зростання числа одержувачів з нинішніх 3 до 4,2 млн осіб і високих цін на природний газ в Європі, явно не вистачить і доведеться шукати додаткові кошти вже восени 2022 року.

В цілому проект бюджету-2022 викликав жваве обговорення в сесійному залі за підсумками якого перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук посилаючись на регламент роботи Верховної Ради заявив, що законопроект про держбюджет-2022 прийнятий до розгляду і по ньому має бути більш конкретна робота.

Як повідомляв раніше «Телеграф» мінімум кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати і після виходу на пенсію.