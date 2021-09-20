Кожному четвертому українцю доводиться працювати навіть після виходу на пенсію

Незважаючи на зростання пенсій в Україні багато пенсіонерів змушені продовжувати залишатися на робочих місцях

Поки колишні судді можуть насолоджуватися пенсією, отримуючи в середньому в 22 рази більше ніж середньостатистичний український пенсіонер, багато українців навіть після настання пенсійного віку змушені продовжувати працювати.

Як свідчить відповідь Міністерства соціальної політики України на запит «Телеграфа», на 1 вересня в Пенсійному фонді України перебували на обліку 10 млн 931,7 тис. пенсіонерів, з яких 2 млн 651,2 тис. продовжували працювати. Правда це без урахування окупованих територій Донбасу і АР Крим, а також не враховуючи тих пенсіонерів, які продовжують працювати нелегально.

Таким чином виходить, що в Україні працює майже кожен четвертий пенсіонер, що свідчить про брак молодих кадрів або про недостатність розміру пенсій — 3867 гривень за даними Мінсоцполітики України,

При цьому 1 квітня ПФУ провів перерахунок пенсій для 633 тисяч пенсіонерів, збільшивши пенсію 313 тисячам з них в середньому на 193 гривні 32 копійки.

Як писав «Телеграф», українці сумніваються в офіційних даних про кількість пенсіонерів, які публікує ПФУ і вважають, що через цю дірку йдуть бюджетні кошти.