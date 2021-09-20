Укр

Каждому четвертому украинцу приходится работать даже после выхода на пенсию

Автор
Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Чтобы выживать четверть украинских пенсионеров продолжают работать Новость обновлена 20 сентября 2021, 17:10
Чтобы выживать четверть украинских пенсионеров продолжают работать

Несмотря на рост пенсий в Украине многие пенсионеры вынуждены продолжать оставаться на рабочих местах

Пока бывшие судьи могут наслаждаться пенсией, получая в среднем в 22 раза больше чем среднестатистический украинский пенсионер, многие украинцы даже после наступления пенсионного возраста вынуждены продолжать трудиться.

Как гласит ответ Министерства социальной политики Украины на запрос «Телеграфа», на 1 сентября в Пенсионном фонде Украины состояли на учете 10 млн 931,7 тыс. пенсионеров, из которых 2 млн 651,2 тыс. продолжали работать. Правда это без учета оккупированных территорий Донбасса и АР Крым, а также не учитывает тех пенсионеров, которые продолжают работать нелегально.

Таким образом получается, что в Украине работает почти каждый четвертый пенсионер, что свидетельствует о нехватке молодых кадров или о недостаточности размера пенсий – 3867 гривен по данным Минсоцполитики Украины,

При этом 1 апреля ПФУ провел перерасчет пенсий для 633 тысяч пенсионеров, увеличив пенсию 313 тысячам из них в среднем на 193 гривны 32 копейки.

Как писал «Телеграф», украинцы сомневаются в официальных данных о количестве пенсионеров, которые публикует ПФУ и считают, что через эту дыру уходят бюджетные средства.

Теги:
#Пенсионеры #Пенсии чиновников #Рост пенсий #ПФУ, Минсоцполитики, пенсии
Владимир Зеленский
Политика
Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать
Дата публикации
Категория
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков
Разумков заявил, что взятки за голоса по отставке в Раде достигают 100 тысяч
Дата публикации
Категория
В Украине ужесточили правила карантина
Сегодня в Украине вступают в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
Дата публикации
Категория
Вадим Ивченко
Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Усик-Джошуа
Усик сможет победить Джошуа при одном условии, — эксперт по боксу