Каждому четвертому украинцу приходится работать даже после выхода на пенсию

Несмотря на рост пенсий в Украине многие пенсионеры вынуждены продолжать оставаться на рабочих местах

Пока бывшие судьи могут наслаждаться пенсией, получая в среднем в 22 раза больше чем среднестатистический украинский пенсионер, многие украинцы даже после наступления пенсионного возраста вынуждены продолжать трудиться.

Как гласит ответ Министерства социальной политики Украины на запрос «Телеграфа», на 1 сентября в Пенсионном фонде Украины состояли на учете 10 млн 931,7 тыс. пенсионеров, из которых 2 млн 651,2 тыс. продолжали работать. Правда это без учета оккупированных территорий Донбасса и АР Крым, а также не учитывает тех пенсионеров, которые продолжают работать нелегально.

Таким образом получается, что в Украине работает почти каждый четвертый пенсионер, что свидетельствует о нехватке молодых кадров или о недостаточности размера пенсий – 3867 гривен по данным Минсоцполитики Украины,

При этом 1 апреля ПФУ провел перерасчет пенсий для 633 тысяч пенсионеров, увеличив пенсию 313 тысячам из них в среднем на 193 гривны 32 копейки.

Как писал «Телеграф», украинцы сомневаются в официальных данных о количестве пенсионеров, которые публикует ПФУ и считают, что через эту дыру уходят бюджетные средства.