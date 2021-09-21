Субсидий не хватит, а минимальная пенсия - $75: какой бюджет предлагает Кабмин на 2022 год

Минимальную пенсию украинцам повысят на 150 гривен, а субсидий опять не хватит — бюджет 2022 на соцзащиту

Кабинет министров Украины 15 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2022 год, согласно которому объем доходов прогнозируется на уровне 1 трлн 267 млрд грн, а расходы — 1 трлн 465,7 млрд грн.

Спустя 6 дней, 21 сентября, проект госбюджета попал в Верховную Раду на предварительное изучение. Представляя документ, министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что основной расходной статьей – 22,3% является социальная защита населения и инвестиции в людей. В целом же с учетом здравоохранения и образования на эти цели уйдет половина расходов госбюджета.

По словам министра на выплату пенсий для украинцев из Госбюджета будут выделены 200,6 млрд грн, которые пойдут на дотации Пенсионному фонду Украины, призванному помочь ему обеспечить пенсии с учетом индекса инфляции, доходов фонда, индексации пенсии с 1 марта, а также доплат к пенсиям для 75-летних украинцев и старше, а также введения доплат с 1 октября для 70-летних пенсионеров.

В целом это коснется 10,8 млн украинских пенсионеров.

Сколько Кабмин потратит на соцзащиту населения в 2022 году

При этом об уровне минимальной пенсии для пенсионеров Сергей Марченко так и не сказал, но озвучил размеры прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который и является минимумом для украинских пенсий. Так, с 1 января он составит 1934 гривны, с 1 июля — 2027 гривен, а с 1 декабря — 2093 гривны, в целом за год минимальная пенсия вырастет на 159 гривен.

В настоящий момент по данным Минсцополитики Украины среднемесячная пенсия в стране составляет 3867 гривен.

Согласно госбюджету-2022 на субсидии украинцам планируется выделить 38,4 млрд грн, что на 3,2 млрд больше чем в госбюджете текущего года. Однако, как сообщал «Телеграф», этих средств с учетом роста числа получателей с нынешних 3 до 4,2 млн человек и высоких цен на природный газ в Европе, явно не хватит и придется искать дополнительные средства уже осенью 2022 года.

В целом проект бюджета-2022 вызвал живое обсуждение в сессионной зале по итогам которого первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук ссылаясь на регламент работы Верховной Рады заяви, что законопроект о госбюджете-2022 принят к рассмотрению и по нему предстоит более конкретная работа.

Как сообщал ранее «Телеграф» минимум каждый четвертый украинский пенсионер продолжает работать и после выхода на пенсию.