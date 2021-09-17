Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году

В 2022 году получатели субсидий могут столкнуться с проблемами нехватки средств у государства на их оплату

Не успели власти решить вопрос нехватки субсидий до конца текущего года, как уже на будущий год может возникнуть проблема с дефицитом бюджета на их финансирование.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, на 2022 год проектом госбюджета на финансирование субсидий предусмотрено 38,4 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше, чем в бюджете на текущий год.

«При планировании расходов на финансирование субсидий важными факторами являются количество получателей этого вида социальной поддержки и размеры начисленных субсидий. На эти показатели, в свою очередь, влияют уровень доходов населения и тарифы на жилищно-коммунальные услуги», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Вместе с тем как писал «Телеграф», уже в текущем году на выплату субсидий не хватает 12 миллиардов гривен, которые Кабмин частично планирует взять из средств госбюджета 2022 года. В свою очередь нардепы считают, что хватит и растущих доходов бюджета-2021.

Как пишет на своей странице в Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, в госбюджете-2022 субсидия запланирована на 4,2 миллиона украинцев, при том что изначально получателей субсидии в 2021 году было 3 миллиона, но по итогам введения различных ограничений их число к концу года снизится примерно до 2,6 млн.

Таким образом можно предположить, что в будущем году скорее всего повторится ситуация года текущего – средств в госбюджете на субсидии снова не хватит, ведь даже на нынешние 3 миллиона получателей фактически необходимы порядка 47 млрд грн: 35,2 млрд заложенных в бюджет-2021 и еще 12 миллиардов, которых не хватило.

Для финансирования же субсидий для 4,2 миллионов человек средств необходимо еще больше, особенно с учетом роста тарифов на тепло из-за высоких цен на природный газ.

Напомним, до 1 октября еще есть время оформить субсидию для тех, кто этого до сих пор не сделал.