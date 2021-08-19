Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать

Получателем помощи нужно предоставить документы

Приближение осени и нового отопительного сезона острее ставит вопрос оплаты коммунальных услуг, тем более, что власти уже в очередной раз подняли тарифы, замаскировав это под новый вид платежа. Впрочем в Министерстве социальной политики обещают сохранить увеличенный размер субсидии, но придется доказать, что вы имеет на него права.

Как писал «Телеграф», в 2021 году были ужесточены требования к получателям субсидии, теперь им не разрешается иметь банковский депозит на сумму более 100 тыс. грн., две и более квартир в одном городе, если они не в общей собственности, два и более авто не старше 15 лет или покупать валюту или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн за год до обращения за субсидиями.

Как заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телепрограммы на канале Live, претендент на субсидию подает два документа — декларацию о доходах и имущественном состоянии и заявление, после чего идет проверка соответствия поданных данных действительности.

Впрочем, кое-какие изменения к лучшему в вопросе субсидий осенью все-таки будут.

Так, в эфире все того же канала Live Марина Лазебная заявила, что с 1 октября уберут так называемую «карантинную норму» — увеличенную на 50% социальную льготу на электроэнергию, природный газ для приготовления пищи и подогрев еды. Это объяснялось тогда тем, что карантинная норма была введена на момент действия локдауна, когда потребление энергоресурсов людьми, остающимися дома выросло, а зарплата напротив, снизилась, теперь же никакого жесткого карантина нет.

К примеру, до введения этой карантинной нормы отводились 2,4 кубометра холодной и 1,6 кубометра горячей воды на человека, от 70 до 110 Квт/ч на жильца в зависимости от наличия/отсутствия горячей воды, и от 3,3 до 10,5 кубометров природного газа на человека в зависимости от назначения – приготовление пищи или отопление.

Однако в конце концов было решено, что повышенные нормы все-таки сохранят, по словам Марины Лазебной хотя вся Украина и находится в «зеленой зоне», а доходы людей начали расти, правительство все же продлило действие этого компенсаторного мероприятия для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в «красной зоне» в случае новой волны коронавирус.

Правда глава ведомства уточнила, что сохранят «карантинные нормы» только для тех регионов, которые из-за роста уровня заболеваемости с 1 октября очутятся в «красной зоне».