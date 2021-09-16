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В Украине не хватает денег на субсидии: что придумала власть

Автор
Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
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Власти ищут средства на выплату субсидий Новость обновлена 16 сентября 2021, 14:56
Власти ищут средства на выплату субсидий

До конца года необходимо найти 12 миллиардов гривен на субсидии — Кабмин и нардепы заявляют, что деньги есть

Для финансирования программы субсидий до конца текущего года дополнительно выделят 12 млрд грн. Необходимые для этого деньги у государства есть, уверяют народные депутаты.

Как сообщал «Телеграф» в госбюджете-2021 на оплату жилищных субсидий до конца года не хватает как минимум 10 миллиардов гривен. Всего за неполные 9 месяцев текущего года было израсходовано 93,5% от выделенных на эти цели 35,2 млрд грн.

В то же время, авторы законопроекта №6052, поданного в парламент 14 сентября, уверены, что деньги можно найти. В соответствии с ожиданиями Минфина, до конца года в бюджет удастся получить на 40 млрд грн больше запланированного. Львиную долю этих средств — 30 млрд грн, даст налог на прибыль предприятий.

Распределить эти дополнительные доходы нардепы предлагают в первую очередь в пользу дорожного строительства и программы «Большое строительство» — 15 млрд грн, на втором месте – 12 млрд грн для начисления субсидий и денежная компенсация за покупку бытового топлива и сжиженного газа.

По подсчетам Кабмина, в ноябре-декабре 2021 года на субсидии предстоит потратить 12 млрд грн, 3 млрд из которых пойдут как авансовые платежи на январь 2022 года.

Ранее «Телеграф» проанализировал, на что планируется потратить бюджетные деньги в 2022 году.

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