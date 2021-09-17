Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році

У 2022 році отримувачі субсидій можуть зіткнутися з проблемами нестачі коштів у держави на їх оплату

Не встигли у владі вирішити питання браку субсидій до кінця поточного року, як уже на майбутній рік може виникнути проблема з дефіцитом бюджету на їх фінансування.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, на 2022 рік проектом держбюджету на фінансування субсидій передбачено 38,4 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж в бюджеті на поточний рік.

«При плануванні видатків на фінансування субсидій важливими факторами є кількість одержувачів цього виду соціальної підтримки і розміри нарахованих субсидій. На ці показники, в свою чергу, впливають рівень доходів населення і тарифи на житлово-комунальні послуги», - підкреслюється в повідомленні прес-служби відомства.

Разом з тим як писав «Телеграф», вже в поточному році на виплату субсидій не вистачає 12 мільярдів гривень, які Кабмін частково планує взяти з коштів держбюджету 2022 року. У свою чергу нардепи вважають, що вистачить і зростаючих доходів бюджету-2021.

Як пише на своїй сторінці в Facebook глава Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, в держбюджеті-2022 субсидія запланована на 4,2 мільйона українців, при тому що спочатку одержувачів субсидії в 2021 році було 3 мільйони, але за підсумками введення різних обмежень їх число до кінця року знизиться приблизно до 2,6 млн.

Таким чином можна припустити, що в майбутньому році швидше за все повториться ситуація року поточного — коштів в держбюджеті на субсидії знову не вистачить, адже навіть на нинішні 3 мільйони одержувачів фактично необхідні близько 47 млрд грн: 35,2 млрд закладених в бюджет-2021 і ще 12 мільярдів, яких не вистачило.

Для фінансування ж субсидій для 4,2 мільйона чоловік коштів необхідно ще більше, особливо з урахуванням зростання тарифів на тепло через високі ціни на природний газ.

Нагадаємо, до 1 жовтня ще є час оформити субсидію для тих, хто цього досі не зробив.