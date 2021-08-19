Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити

Одержувачам допомоги потрібно надати документи

Наближення осені і нового опалювального сезону гостріше ставить питання оплати комунальних послуг, тим більше, що влада вже в черговий раз підняла тарифи, замаскувавши це під новий вид платежу. Втім в Міністерстві соціальної політики обіцяють зберегти збільшений розмір субсидії, але доведеться довести, що ви має на нього права.

Як писав «Телеграф», в 2021 році були посилені вимоги до одержувачів субсидії, тепер їм не дозволяється мати банківський депозит на суму понад 100 тис. грн., дві і більше квартир в одному місті, якщо вони не знаходяться в спільній власності, два і більше авто не старше 15 років або купувати валюту чи банківські метали на суму понад 50 тис. грн за рік до звернення за субсидіями.

Як заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телепрограми на каналі Live, претендент на субсидію подає два документи — декларацію про доходи і майновий стан і заяву, після чого йде перевірка відповідності поданих даних дійсності.

Втім, деякі зміни на краще в питанні субсидій восени все-таки будуть.

Так, в ефірі все того ж каналу Live Марина Лазебная заявила, що з 1 жовтня приберуть так звану «карантинну норму» — збільшену на 50% соціальну пільгу на електроенергію, природний газ для приготування і підігрів їжі. Це пояснювалося тоді тим, що карантинна норма була введена на момент дії локдауна, коли споживання енергоресурсів людьми, які залишаються вдома, зросла, а зарплата навпаки, знизилася, тепер же ніякого жорсткого карантину немає.

Наприклад, до введення цієї карантинної норми відводилися 2,4 кубометра холодної і 1,6 кубометра гарячої води на людину, від 70 до 110 Квт/год на мешканця в залежності від наявності/відсутності гарячої води, і від 3,3 до 10,5 кубометрів природного газу на людину в залежності від призначення - приготування їжі або опалення.

Проте врешті-решт було вирішено, що підвищені норми все-таки збережуть, за словами Марини Лазебний хоча вся Україна і знаходиться в «зеленій зоні», а доходи людей почали зростати, уряд все ж продовжив дію цього компенсаторного заходи для тих регіонів, які з початком опалювального сезону виявляться в «червоній зоні» в разі нової хвилі коронавірус.

Правда глава відомства уточнила, що збережуть «карантинні норми» тільки для тих регіонів, які через зростання рівня захворюваності з 1 жовтня опиняться в «червоній зоні».