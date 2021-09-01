Субсидії-2021: що робити якщо не встигли оформити до 1 вересня?

В українців залишився ще місяць на те, щоб оформити субсидію до початку опалювального сезону

Закінчилося літо, і у зв’язку з цим ближчим та актуальним стало питання оплати комунальних послуг під час опалювального сезону. Тим більше, що природний газ на європейських біржах перевищив ціну в 600 доларів за 1000 кубометрів, і подекуди в Україні 1 його кубометр обходиться споживачам у 20 гривень.

Як повідомляв «Телеграф», з 20 серпня в Україні знову можуть відключати боржників за комунальні послуги. І хоча тарифи в цілому залишилися старими, а електрика навіть має подешевшати з 1 жовтня, питання оплати послуг ЖКГ встає перед багатьма українцями.

Оформити субсидію — встигнути за місяць

У тих, хто занадто захопився літнім відпочинком й не встиг оформити належну йому субсидію з 1 травня 2021 року є ще цілий місяць, щоб виправити це, адже кінцевий термін її оформлення — 1 жовтня поточного року.

Перш за все слід пам’ятати, що згідно зі змінами в законодавстві, тепер субсидія не призначається тим, хто має банківський депозит на суму понад 100 тис. грн, дві та більше квартир в одному місті, якщо вони не знаходяться у спільній власності, два і більше авто не старше 15 років. Крім того, не зможуть претендувати на соцвиплати ті, хто купував валюту, банківські метали чи інший товар на суму понад 50 тис. грн за рік до звернення за субсидіями.

Також допомоги від держави не варто чекати тим, хто не платить за комунальні послуги понад 3 місяців, живе у квартирі площею понад 130 квадратних метрів або будинку у 230 «квадратів», мають авто «молодше» 5 років, мають борг по аліментах протягом більш як 3 місяців, а 18-річний член сім’ї не працює або не платить єдиний соціальний внесок.

Якщо нічого з цього ви за собою не помічаєте, можна сміливо звертатися за отриманням субсидії.

Для оформлення необхідно подати наступні документи :

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати;

договір наймання (оренди) житла (при наявності);

довідку про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про яких відсутня в ДФС, ПФУ).

Подати всі ці документи можна до органів соціального захисту, через уповноважених осіб територіальних громад (в тому числі старостати), в Центри надання адміністративних послуг і, нарешті, в електронному вигляді через офіційний сайт Мінсоцполітики України.

Оскільки з 1 липня весь документообіг переходить в електронний вигляд, подача документів через електронну форму на сайті відомства представляється найбільш зручною. Також у 2021 році субсидії будуть остаточно переведені в «грошову форму».

Раніше «Телеграф» повідомляв про способи заощадити на оплаті енергоносіїв, розповідав, як це зробити і що для цього необхідно.