Укр

Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает

Автор
Н. Синицин
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Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает Новость обновлена 26 августа 2021, 18:28
Долги

Еще до конца августа первые украинцы, задолжавшие за услуги ЖКХ могут быть отключены от коммунальных услуг

С началом пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 Верховная Рада запретила отключать украинцев от коммунальных услуг, несмотря на задолженность по ним, однако с минувшей недели это снова стало возможно.

17 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Согласно ему на время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещалось:

  • начисление и взыскание штрафов и пени за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
  • прекращение или приостановление оказания жилищно-коммунальных услуг в случае наличия долга по их оплате;
  • принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Введение данных норм объяснялось внедрением на территории Украины жесткого карантина, что сильно отразилось на доходах украинцев. Впрочем, очевидно к лету 2021 года депутаты решили, что украинцы стали состоятельнее и можно вернуться к практике принудительного отключения должников от коммунальных услуг.

Так, 15 июля в парламент поступил законопроект №5009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям».

Хотя казалось бы законопроект не имел прямого отношения ни к карантинным ограничениям, ни к долгам за коммунальные услуги, в нем был пункт, предлагавший дополнить закон от 17 марта 2020 года подпунктом 3.1 согласно которому предлагалось:

  • на территории регионов, на которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни (COVID-19), на период действия «красного» уровня эпидемической опасности, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме».

Проще говоря, если прежде нельзя было никак влиять на неплательщиков за коммунальные услуги до полной отмены карантина и еще 30 дней после него, то теперь отключать от коммунальных услуг можно всех должников, не проживающих в «красных зонах».

При этом, последние регионы Украины вышли из «красной» зоны распространения коронавируса еще в мае, а с 17 июня по данным Минздрава, все области Украины относятся к «зеленым» зонам. Проще говоря, отключать должников за коммунальные услуги могут на всей территории Украины.

19 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, а на следующий день он был опубликован в парламентской газете. С этого же дня, 20 августа, документ вступил в силу и с этого дня уже можно отключать должников от коммунальных услуг.

Впрочем, применить по отношению к неплательщикам другие меры, такие как накладывание штрафных санкций и принудительное выселение из жилья неплательщиков по-прежнему запрещено законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

С другой стороны, с возвращением региону статуса «красной» зоны в связи с распространением в нем коронавируса, на отключение от коммунальных услуг снова автоматически будет введен мораторий.

Общая задолженность населения за услуги ЖКХ по данным Укрстата составляет 70,6 млрд. грн

Как писал «Телеграф», Украина готовится к третьей волне коронавируса, которая утяжеляется большим количеством новых штамов — например, дельта. По мнению властей, очередная вспышка коронавирусной инфекции в стране может случиться в конце августа – при пессимистическом прогнозе, или во второй половине сентября – при оптимистическом.

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