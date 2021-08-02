Два сценария "Дельты" в Украине: власти озвучили пессимистический прогноз

Коронавирус штамма "Дельта", согласно с пессимистическим прогнозом властей, может вспыхнуть в Украине уже во второй половине августа.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко и главу профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Сообщается, что власти делают все для того, чтобы не допустить новый всплеск, связанный с распространением "Дельты". Впрочем, есть все основания полагать, что этот штамм охватит Украину, как и другие государства. И пандемия может развиваться согласно двум прогнозам.

По словам Радуцкого, в худшем случае "Дельта" может вспыхнуть уже во второй половине августа. А вот оптимистический сценарий гласит, что всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября.

Ганиченко также говорит, что все регионы Украины сейчас как раз перестали демонстрировать падение заболеваемости, и это почва для начала всплеска коронавируса.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в карантин в Украине не закончится 31 августа, его планируют продлить. Какие ограничения действуют сейчас - читайте по ссылке.