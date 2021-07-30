В Украине продлят карантин: какие ограничения действуют сейчас

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в карантин в Украине не закончится 31 августа, его планируют продлить.

Про это он рассказал в эфире на "1+1".

При этом Кузин отметил, что спрогнозировать когда закончится карантин в Украине нельзя. Он рассказал, что коронавирусная статистика заболеваемости растет в Львовской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На 30 июля вся территория Украины относится к "зеленой зоне". В общественно транспорте, зданиях и во время массовых мероприятий все участники должны быть в масках. Работа кинотеатров, культурных заведений и общепита разрешена, если сотрудники носят маски.

"Безмасочный" режим проведения мероприятий возможен если все участники и организаторы полностью вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР или экспресс-тест на антиген - за 72 часа до события).

Рекомендуемая социальная дистанция - 1,5 метра.

В случае изменения статуса региона на другой уровень опасности правила ужесточаются.

(Фото: МОЗ)

Пересечение границы при условии "зеленой зоны" происходит беспрепятственно, но в ближайшее время, как сообщает "Телеграф", из-за штамма коронавируса "Дельта" правила въезда в Украину изменятся.