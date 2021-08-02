В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19

В Украине зафиксировали 265 новых заражений коронавирусной инфекцией на утро понедельника, 2 августа. Среди заболевших - 1 медработник и 11 несовершеннолетних.
Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за минувшие сутки госпитализировали больше человек, чем выявлено новых инфицированний.
Статистика COVID-19 за сутки воскресенья:
За сутки сделано 17 047 тестов, из них методом ПЦР - 8 854.
Наибольшее количество новых случаев выявили в столице Украины. В Киеве зафиксировали 62 заражения коронавирусом. Также в лидерах заболеваемости Одесская (30), Тернопольская (30), Винницкая (21) и Харьковская (17) области.
В двух областях Украины случаев коронавируса за воскресенье не зафиксировали. Это Закарпатская и Запорожская области.
Всего за время пандемии коронавируса в стране:
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве сообщили о количестве доз вакцины от коронавируса, доступной украинцам.