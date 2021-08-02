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В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19
В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19

В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19

В двух областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф

В Украине зафиксировали 265 новых заражений коронавирусной инфекцией на утро понедельника, 2 августа. Среди заболевших - 1 медработник и 11 несовершеннолетних.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья. 

Также за минувшие сутки госпитализировали больше человек, чем выявлено новых инфицированний.

Статистика COVID-19 за сутки воскресенья:

  • госпитализированы - 385 человек
  • летальных случаев - 4
  • выздоровели  - 176. 

За сутки сделано 17 047 тестов, из них методом ПЦР - 8 854.

Наибольшее количество новых случаев выявили в столице Украины. В Киеве зафиксировали 62 заражения коронавирусом. Также в лидерах заболеваемости Одесская (30), Тернопольская (30), Винницкая (21) и Харьковская (17) области.

В двух областях Украины случаев коронавируса за воскресенье не зафиксировали. Это Закарпатская и Запорожская области. 

Всего за время пандемии коронавируса в стране:

  •  заболели - 2253534 человек
  •  выздоровели - 2187170 человек
  • летальных случаев - 52 955.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве сообщили о количестве доз вакцины от коронавируса, доступной украинцам. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 354

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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