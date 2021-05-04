"Красная" зона карантина в Украине может сократиться сразу вдвое: что сказал Ляшко

Украина постепенно выходит из "красной зоны" карантинных ограничений. В "желтую зону" перешло еще несколько регионов.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Украинская правда.

Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из "красной зоны" карантина, если улучшение эпидситуации у них сохранится, отметил чиновник.

Такой поворот будет возможен при дальнейшей положительной тенденции с коронавирусом в Украине.

Первой в "желтую зону" выйдет Житомирская область. В Украине осталось 7 областей в "красной зоне".

Напомним, в большинстве областей Украины ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего. На фоне выходе Черновицкой, Одесской и Львовской областей из "красной зоны", из которой они тут же попали в "желтую", "покраснеть" может Черкасская область.

Об этом говорят цифры, поданные Минздравом, опубликованные во вторник, 4 мая. Количество погибших от COVID достигло практически 45 тысяч. Тенденция идет на улучшение.