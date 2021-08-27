Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює

Ще до кінця серпня перші українці, які заборгували за послуги ЖКГ можуть бути відключені від комунальних послуг

З початком пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 Верховна Рада заборонила відключати українців від комунальних послуг, незважаючи на заборгованість по ним, однак з минулого тижня це знову стало можливим.

17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Згідно з ним, на час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням COVID-19, і протягом 30 днів з дня його скасування заборонялося:

нарахування і стягнення штрафів і пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг у разі наявності боргу по їх оплаті;

примусове виселення з житла та примусове стягнення житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Введення даних норм пояснювалося впровадженням на території України жорсткого карантину, що сильно відбилося на доходах українців. Втім, очевидно до літа 2021 року депутати вирішили, що українці стали заможнішими і можна повернутися до практики примусового відключення боржників від комунальних послуг.

Так, 15 липня в парламент надійшов законопроєкт №5009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж».

Хоча здавалося б законопроєкт не мав прямого відношення ні до карантинних обмежень, ні до боргів за комунальні послуги, в ньому був пункт, який пропонував доповнити закон від 17 березня 2020 року підпунктом 3.1 згідно з яким пропонувалося:

на території регіонів, на яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки, і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення/призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати не в повному обсязі».

Простіше кажучи, якщо раніше жодним чином не можна було впливати на неплатників за комунальні послуги до повного скасування карантину і ще 30 днів після нього, то тепер відключати від комунальних послуг можна всіх боржників, які не проживають в «червоних зонах».

При цьому, останні регіони України вийшли з «червоної» зони поширення коронавірусу ще в травні, а з 17 червня за даними Міністерства охорони здоров’я, всі області України відносяться до «зелених» зон. Простіше кажучи, відключати боржників за комунальні послуги можуть на всій території України.

19 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, а наступного дня він був опублікований у парламентській газеті. З цього ж дня, 20 серпня, документ набув чинності і вже можна відключати боржників від комунальних послуг.

Втім, застосувати відносно неплатників інші заходи, такі як накладання штрафних санкцій і примусове виселення з житла неплатників і раніше заборонено законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

З іншого боку, з поверненням регіону статусу «червоної» зони у зв’язку з поширенням в ньому коронавірусу, на відключення від комунальних послуг знову автоматично буде введений мораторій.

Загальна заборгованість населення за послуги ЖКГ за даними Укрстату становить 70,6 млрд. грн

Як писав «Телеграф», Україна готується до третьої хвилі коронавірусу, яка стає важчим великою кількістю нових штамів — наприклад, дельта. На думку влади, черговий спалах коронавірусної інфекції в країні може статися в кінці серпня — при песимістичному прогнозі, або в другій половині вересня — при оптимістичному.