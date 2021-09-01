Субсидии-2021: что делать, если не успели оформить до 1 сентября?

У украинцев остался еще меясц на то, чтобы оформить субсидию до начала отопительного сезона

Закончилось лето, и в связи с этим более близким и актуальным стал вопрос оплаты коммунальных услуг во время отопительного сезона. Тем более, что природный газ на европейских биржах перешагнул за цену в 600 долларов за 1000 кубометров, и кое-где в Украине 1 его кубометр обходится потребителям в 20 гривен.

Как сообщал «Телеграф» с 20 августа в Украине снова могут отключать должников за коммунальные услуги. И хотя тарифы в целом остались прежними, а свет даже должен подешеветь с 1 октября, вопрос оплаты услуг ЖКХ встает перед многими украинцами.

Оформить субсидию – успеть за месяц

У тех, кто слишком увлекся летним отдыхом и не успел оформить полагающуюся ему субсидию с 1 мая 2021 года есть еще целый месяц, чтобы исправить это, ведь конечный срок ее оформления – 1 октября текущего года.

Прежде всего следует помнить, что согласно изменениям в законодательстве, теперь субсидия не положена тем, кто имеет банковский депозит на сумму более 100 тыс. грн, две и более квартир в одном городе, если они не в общей собственности, два и более авто не старше 15 лет. Кроме того, не смогут претендовать на соцвыплату те, кто покупал валюту, банковские металлы или иной товар на сумму более 50 тыс. грн за год до обращения за субсидиями.

Также помощи от государства не стоит ждать тем, кто не платит за коммунальные услуги более 3 месяцев, живет в квартире площадью более 130 квадратных метров или доме в 230 «квадратов», имеют авто «моложе» 5 лет, имеют долг по алиментам более 3 месяцев, а 18-летний член семьи не работает или не платит единый социальный взнос.

Если ничего из этого вы за собой не замечаете, можно смело обращаться за получением субсидии.

Для оформления необходимо подать следующие документы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справку о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, ПФУ).

Подать все эти документы можно в органы социальной защиты, через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты), в Центры предоставления административных услуг и, наконец, в электронном виде через официальный сайт Минсоцполитики Украины.

Поскольку с 1 июля весь документооборот переходит в электронный вид, подача документов через электронную форму на сайте ведомства представляется наиболее удобной. Также в 2021 году субсидии будут окончательно переведены в «денежную форму».

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