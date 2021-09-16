В Україні не вистачає грошей на субсидії: що придумала влада

До кінця року необхідно знайти 12 мільярдів гривень на субсидії — Кабмін і нардепи заявляють, що гроші є

Для фінансування програми субсидій до кінця поточного року додатково виділять 12 млрд грн. Необхідні для цього гроші у держави є, запевняють народні депутати.

Як повідомляв «Телеграф», в держбюджеті-2021 на оплату житлових субсидій до кінця року не вистачає як мінімум 10 мільярдів гривень. Всього за неповні 9 місяців поточного року було витрачено 93,5% від виділених на ці цілі 35,2 млрд грн.

Водночас автори законопроєкту №6052, що був поданий в парламент 14 вересня, впевнені, що гроші можна знайти. Відповідно до очікувань Мінфіну, до кінця року в бюджет вдасться отримати на 40 млрд грн більше запланованого. Левову частку цих коштів — 30 млрд грн, дасть податок на прибуток підприємств.

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Розподілити ці додаткові доходи нардепи пропонують в першу чергу на користь дорожнього будівництва і програми «Велике будівництво» — 15 млрд грн, на другому місці — 12 млрд грн для нарахування субсидій та грошова компенсація за покупку побутового палива і скрапленого газу.

За підрахунками Кабміну, в листопаді-грудні 2021 року на субсидії мають бути витрачені 12 млрд грн, 3 млрд з яких підуть як авансові платежі на січень 2022 року.

Раніше «Телеграф» проаналізував, на що планується витратити бюджетні гроші у 2022 році.