Субсидій більше не буде? На виплати не вистачає 10 мільярдів

Держбюджет прорахувався в підрахунках коштів на субсидії і тепер шукає 10 мільярдів щоб покрити дефіцит

Як показують дані Держказначейства України про виконання держбюджету, для потреб отримувачів субсидій до кінця року необхідно не менше 10 мільярдів гривень. Це поверх тих, які вже виділені.

Як повідомила у своєму телеграм-каналі народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк, в поточному році українські одержувачі субсидій за 9 місяців «вибрали» 93,5% від річного обсягу, виділеного Мінсоцом на виплату субсидій. Йдеться про 32,9 млрд грн із загального обсягу в 35,2 млрд грн, закладеного в бюджет на 2021 рік.

«Зараз Мінсоцполітики надало Мінфіну пропозицію про потребу в додаткових коштах для фінансування пільг і субсидій у 2021 році, який опрацьовує питання внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на відповідну програму», — написала нардеп.

Раніше про цю ж проблему в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив міністр фінансів Сергій Марченко, підкресливши, що оскільки субсидії виплачуються на наступний місяць після звітного, у 2021 році доведеться шукати гроші на оплату субсидій за жовтень-листопад, а за грудень розплатяться в січні вже з бюджету за 2022 рік.

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Скільки коштів не вистачає Мінсоц на виплату субсидій достеменно невідомо, але приблизний обсяг можна розрахувати з витрат на виплату субсидій.

Так, в піковий період січня-березня 2021 року, за даними Держказначейства, на виплату субсидії були витрачені 18,166 млрд грн, у квітні — червні ще 11,53 млрд грн і ще близько 6,2 млрд грн з 1 липня по поточний день.

Таким чином оплата субсидій в опалювальний період обходиться держбюджету в 5-6 мільярдів гривень в місяць, і близько 3 мільярдів на місяць в неопалювальний сезон. Тобто витрати на 1,5 місяці опалювального періоду з 15 жовтня по 30 листопада можуть скласти 7-9 мільярдів гривень і ще близько 3 мільярдів — оплата субсидій за вересень.

Загальна сума коштів яка потрібна для оплати субсидій до 30 листопада становить близько 10-12 мільярдів гривень, з яких в держбюджеті-2021 залишилося лише близько 2,4 млрд грн. Втім, якщо осінь у 2021 році виявиться теплою, можна буде заощадити. Однак холодний початок вересня ставить подібні надії під велике питання.

«Телеграф» публікував поради, як можна заощадити на оплаті енергоносіїв в майбутньому опалювальному сезоні та скільки залишається часу, щоб оформити субсидію.