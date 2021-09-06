Когда вернется тепло: прогноз погоды на неделю в Украине

В Укргидрометцентре сообщили, как изменится погода на этой неделе в Украине

В Украине на грядущей неделе, 6-12 сентября, погода постепенно изменится с холодной с заморозками на солнечную и теплую. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

По словам синоптиков, следующая неделя в Украине будет определяться антициклональным характером погоды. Это означает, что будет мало осадков, будет преобладать сухая и солнечная погода.

Но метеорологи обращают внимание на то, что в начале недели еще будут преобладать северные и северо-западные воздушные потоки. Поэтому прохладная воздушная масса будет влиять и формировать погоду в ближайшие три дня, 6-8 сентября.

С понедельника по среду температурные показатели будут совсем невысокими. В ночные часы температура составит в большинстве областей, особенно это касается северных, западных и центральных регионов, всего 1-6 градусов тепла. Кроме того, на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-3 градуса. Хотя в дневные часы столбики термометров будут подниматься выше, благодаря святящему солнцу. Температура днем составит около 11-17 градусов тепла, а на юге страны до +15-20 градусов. Тогда как в южной части страны ночью еще 8-13 градусов с отметкой "плюс", но заморозков не ожидается.

По прогнозу Укргидрометцентра, с середины следующей недели начнут меняться воздушные потоки. То есть со среды, 8 сентября, начнет преобладать южная составляющая, соответственно температурный фонд будет постепенно повышаться. Ночью ожидается +6-13 градусов, на юге — до +15, а в дневные часы 17-24 градуса тепла.

По словам синоптиков, в ближайшие семь дней будет преобладать погода без осадков.

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