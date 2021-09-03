Рус

Україну накриють перші заморозки: синоптик озвучила прогноз

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
Заморозки на ґрунті можливі при плюсовій температурі повітря. Новина оновлена 03 вересня 2021, 22:23
Заморозки на ґрунті можливі при плюсовій температурі повітря.

В Україну йде фронт арктичного холоду.

Прогнози народного синоптика про перші заморозки в вересні підтверджує метеоролог Наталія Діденко. За її словами, вночі і рано вранці 6 і 7 вересня в частині регіонів України підморозить землю.

Про це метеоролог написала в Фейсбуці.

Наталія Діденко попередила, що на Україну насувається холодний фронт, який третього вересня перетинає Білорусь. В країну він принесе незначні опади, які припиняться до неділі.

Оскільки з п’ятого вересня в свої права в метеозведенні вступає антициклон погода буде сухою, а небо ясним. Це в поєднанні з холодним повітрям атмосферного фронту призведе до заморозків на ґрунті в Харківській і Луганській областях на сході, на заході (виключаючи Закарпаття), а також в північній і центральній Україні.

Але днем в цих регіонах буде сонячно і тепло. Така погода буде сприяти тому, що в другу декаду вересня можна буде чекати недовгого повернення літнього тепла до +30.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні на вихідних четвертого і п’ятого вересня йтимуть дощі.

Пожежа в костелі Св
Україна
З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в костелі Св
З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
Дата публікації
Категорія
Діма жив в Польщі майже два роки, хотів одружитися і будувати тут щасливе майбутнє.
"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
До світового рейтингу потрапили університети з шести міст України.
Відразу 10 українських вузів потрапили в рейтинг кращих університетів світу: інфографіка
Дата публікації
Категорія
Платити за оренду українцям доведеться дорожче
Оренда житла знову подорожчає — скільки заплатять "бездомні" українці