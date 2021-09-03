Украину накроют первые заморозки: синоптик озвучила прогноз

В Украину идет фронт арктического холода.

Прогнозы народного синоптика о первых заморозках в сентябре подтверждает метеоролог Наталья Диденко. По ее словам, ночью и ранним утром 6 и 7 сентября в части регионов Украины подморозит землю.

Об этом метеоролог написала в Фейсбуке.

Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается холодный фронт, который третьего сентября пересекает Беларусь. В страну он принесет незначительные осадки, которые прекратятся к воскресенью.

Поскольку с пятого сентября в свои права в метеосводке вступает антициклон погода будет сухой, а небо ясным. Это в сочетании с холодным воздухом атмосферного фронта приведет к заморозкам на грунте в Харьковской и Луганской областях на востоке, на западе (исключая Закарпатье), а также в северной и центральной Украине.

Но днем в этих регионах будет солнечно и тепло. Такая погода будет способствовать тому, что во вторую декаду сентября можно будет ждать недолгого возвращения летнего тепла до +30.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине на выходных четвертого и пятого сентября будут идти дожди.