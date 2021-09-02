Укр

Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнутся первые заморозки

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Заморозков стоит ждать уже в первый месяц осени. Новость обновлена 02 сентября 2021, 09:41
Заморозков стоит ждать уже в первый месяц осени.

Заморозки на земле могут сопровождаться плюсовой температурой воздуха. 

В Украине осень заявила о себе похолоданием с самого начала, и возврата полноценного летнего тепла в сентябре ждать не стоит. Во второй декаде месяца нужно быть готовым к заморозкам, считает волынский народный синоптик Владимир Деркач.

Об этом пишут "Факты".

Деркач прогнозирует, что уже с 10 по 20 сентября температура снова снизится, а на земле ближе к концу третьей недели сентября возможны первые заморозки.

В целом, прогнозирует народный синоптик, осень будет достаточно мягкой, с теплыми и ясными днями. "Бабье лето" порадует погодой в начале октября, но не на долго. Следующих низких температур и заморозков стоит ждать не раньше середины октября.

Отметим, второе сентября в народной традиции называют Самойловым днем. В этот день у пророка просят хорошей погоды.

"Телеграф" писал, что второго сентября народный календарь примет позволяет определить погоду на ближайшую зиму. Если становится все холоднее — стоит ждать ранней и снежной зимы. Также есть и другие приметы на погоду и урожай.

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