Народний синоптик розповів, коли в Україні почнуться перші заморозки
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Заморозки на землі можуть супроводжуватися плюсовою температурою повітря.
В Україні осінь заявила про себе похолоданням з самого початку, і повернення повноцінного літнього тепла у вересні чекати не варто. У другій декаді місяця потрібно бути готовим до заморозків, вважає волинський народний синоптик Володимир Деркач.
Про це пишуть "Факти".
Деркач прогнозує, що вже з 10 по 20 вересня температура знову знизиться, а на землі ближче до кінця третього тижня вересня можливі перші заморозки.
В цілому, прогнозує народний синоптик, осінь буде досить м’якою, з теплими і ясними днями. "Бабине літо" порадує погодою на початку жовтня, але не на довго. Наступних низьких температур і заморозків варто чекати не раніше середини жовтня.
Відзначимо, друге вересня в народній традиції називають Самойловим днем. У цей день у пророка просять гарної погоди.
"Телеграф" писав, що другого вересня народний календар дозволяє визначити погоду на найближчу зиму. Якщо стає все холодніше — варто чекати ранньої і сніжної зими. Також є й інші прикмети на погоду і врожай.
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