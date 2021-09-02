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Народний синоптик розповів, коли в Україні почнуться перші заморозки

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Заморозків варто чекати вже в перший місяць осені. Новина оновлена 02 вересня 2021, 09:41
Заморозків варто чекати вже в перший місяць осені.

Заморозки на землі можуть супроводжуватися плюсовою температурою повітря.

В Україні осінь заявила про себе похолоданням з самого початку, і повернення повноцінного літнього тепла у вересні чекати не варто. У другій декаді місяця потрібно бути готовим до заморозків, вважає волинський народний синоптик Володимир Деркач.

Про це пишуть "Факти".

Деркач прогнозує, що вже з 10 по 20 вересня температура знову знизиться, а на землі ближче до кінця третього тижня вересня можливі перші заморозки.

В цілому, прогнозує народний синоптик, осінь буде досить м’якою, з теплими і ясними днями. "Бабине літо" порадує погодою на початку жовтня, але не на довго. Наступних низьких температур і заморозків варто чекати не раніше середини жовтня.

Відзначимо, друге вересня в народній традиції називають Самойловим днем. У цей день у пророка просять гарної погоди.

"Телеграф" писав, що другого вересня народний календар дозволяє визначити погоду на найближчу зиму. Якщо стає все холодніше — варто чекати ранньої і сніжної зими. Також є й інші прикмети на погоду і врожай.

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