Похолодание, дожди, ветер: синоптик Наталья Диденко дала неутешительный прогноз на начало осени

Наиболее интенсивные осадки ожидаются на Левобережье

В Украину 2 сентября придут холодные атмосферные фронты, в связи с чем температура воздуха значительно упадет. В большинстве областей пройдут дожди, местами ожидаются сильные ветры до штормовых порывов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В четверг, 2 сентября, температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. Теплее будет на Юге и Востоке страны, а вот прохладнее — на Западе.

При этом в большинстве регионов пройдут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на Левобережье.

В то же время Наталья Диденко предупреждает, что 2 сентября Украину накроет сильный северо-западный ветер до штормовых порывов. Поэтому синоптик советует одеваться теплее.

В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер и вполне вероятный дождь. Температура воздуха в столице будет колебаться от +14 до +15 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине на День знаний. Теплую погоду синоптики прогнозировали только на юге страны, а вот в остальных областях температура воздуха сильно отличается.