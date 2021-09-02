Какой праздник 2 сентября: народные приметы и запреты
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В этот день люди молятся о хорошей погоде до конца уборочных работ в поле.
В четверг, 2 сентября, православная церковь почитает память пророка Самуила, который считается заступником мужского рода. В народном календаре праздник называют Самойлов день.
Библейский пророк Самуил жил в 11 веке до нашей эры. Его имя означает "услышанный богом". Святого считали покровителем обиженных и обездоленных, а также "опекуном" всех мужчин.
В этот день почитают отцов и мужей. Наши предки считали, что если 2 сентября хорошо накормить всех мужчин в семье, то в семье будет процветание и богатство.
Также, у пророка Самуила просят хорошую погоду.
Что нельзя делать 2 сентября:
- Категорически запрещается оставлять детей без присмотра взрослых.
- Не рекомендуется 2 сентября укорачивать ногти и волосы.
- В этот день нежелательно знакомиться с новыми людьми.
- Нельзя конфликтовать и выяснять отношения.
- Под запретом также охота.
- Мужчинам нельзя сидеть дома и бездельничать.
Народные приметы 2 августа
- Если вокруг луны красных круг, грядёт беда;
- Рябины много – к дождливой и пасмурной осени;
- Если усиливаются холода, то зима настанет рано и будет очень холодной и снежной;
- Утренние заморозки предвещают хороший урожай в следующем году;
- Много маслят в лесу – много будет ягод на будущий год;
- Кроты норы роют – к потеплению.
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