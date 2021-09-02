Укр

Какой праздник 2 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Праздник 2 сентября Новость обновлена 01 сентября 2021, 19:24
Праздник 2 сентября

В этот день люди молятся о хорошей погоде до конца уборочных работ в поле.

В четверг, 2 сентября, православная церковь почитает память пророка Самуила, который считается заступником мужского рода. В народном календаре праздник называют Самойлов день. 

Библейский пророк Самуил жил в 11 веке до нашей эры. Его имя означает "услышанный богом". Святого считали покровителем обиженных и обездоленных, а также "опекуном" всех мужчин.

Пророк Самуил
Пророк Самуил

В этот день почитают отцов и мужей. Наши предки считали, что если 2 сентября хорошо накормить всех мужчин в семье, то в семье будет процветание и богатство.

Также, у пророка Самуила просят хорошую погоду.

Что нельзя делать 2 сентября:

  • Категорически запрещается оставлять детей без присмотра взрослых.
  • Не рекомендуется 2 сентября укорачивать ногти и волосы.
  • В этот день нежелательно знакомиться с новыми людьми.
  • Нельзя конфликтовать и выяснять отношения. 
  • Под запретом также охота.
  • Мужчинам нельзя сидеть дома и бездельничать.

Народные приметы 2 августа

  • Если вокруг луны красных круг, грядёт беда;
  • Рябины много – к дождливой и пасмурной осени;
  • Если усиливаются холода, то зима настанет рано и будет очень холодной и снежной;
  • Утренние заморозки предвещают хороший урожай в следующем году;
  • Много маслят в лесу – много будет ягод на будущий год;
  • Кроты норы роют – к потеплению.
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