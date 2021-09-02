Какой праздник 2 сентября: народные приметы и запреты

В этот день люди молятся о хорошей погоде до конца уборочных работ в поле.

В четверг, 2 сентября, православная церковь почитает память пророка Самуила, который считается заступником мужского рода. В народном календаре праздник называют Самойлов день.

Библейский пророк Самуил жил в 11 веке до нашей эры. Его имя означает "услышанный богом". Святого считали покровителем обиженных и обездоленных, а также "опекуном" всех мужчин.

Пророк Самуил

В этот день почитают отцов и мужей. Наши предки считали, что если 2 сентября хорошо накормить всех мужчин в семье, то в семье будет процветание и богатство.

Также, у пророка Самуила просят хорошую погоду.

Что нельзя делать 2 сентября:

Категорически запрещается оставлять детей без присмотра взрослых.

Не рекомендуется 2 сентября укорачивать ногти и волосы.

В этот день нежелательно знакомиться с новыми людьми.

Нельзя конфликтовать и выяснять отношения.

Под запретом также охота.

Мужчинам нельзя сидеть дома и бездельничать.

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