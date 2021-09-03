Доставайте дождевики и корзинки для грибов: какой будет погода в Украине на выходных

Дожди и прохлада пока что не собираются покидать страну

В Украине погода на выходные, 4 и 5 сентября, обещает быть прохладной и с дождями.

Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает синоптик Наталия Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, в субботу, 4 сентября, Украину пересечет холодный атмосферный фронт циклона Philipp, который принесет прохладную температуру воздуха.

Кроме того, по всей территории Украины могут пройти незначительные дожди.

В воскресенье, 5 августа, Диденко прогнозирует улучшение погоды — в большинстве областей страны осадков ожидать не стоит. Только на севере Украины могут пройти дожди.

Что касается температуры воздуха, то на выходных она будет довольно-таки низкой.

Практически по всей территории Украины в субботу и воскресенье столбики термометров покажут + 14-19 градусов по Цельсию. Только в южной части страны будет немного теплее — приблизительно +19-24 градуса.

В столице Украины Киеве погода на выходные обещает быть переменчивой. На протяжении 4 и 5 сентября там могут проходить периодические дожди, но время от времени будет показываться солнце.

Температура воздуха в Киеве ночью будет низкой. Днем также особого тепла ожидать не стоит — всего +15-16 градусов по Цельсию.

На картах Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода на выходные, 4-5 сентября.

Погода в Укриане 4 сентября

Погода в Украине 5 сентября

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик Владимир Деркач заявил о возможности заморозков в сентябре. Немного позже замначальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня рассказала, что в первом месяце осени температура воздуха еще может подняться к +30 градусам по Цельсию.