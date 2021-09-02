Укр

Синоптик рассказала, когда в Украине снова потеплеет до +30

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Теплее всего будет на юге и востоке Украины. Новость обновлена 02 сентября 2021, 15:22
Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

Стоит надеяться на потепление в сентябре.

Несмотря на то, что народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал заморозки уже в сентябре, в Укргидрометцентре настроены более оптимистично, и уверенны, что тепло в Украине еще будет — почти как летом.

Об этом рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня в комментарии "Фактам".

Первая половина сентября, по словам синоптика, будет холоднее чем обычно. Ночью температура будет опускаться до +5 +10 градусов, в южных регионах Украины немногим теплее +12 +15.

Дневная температура в первой декаде сентября также не порадует любителей жары — от 12 до 18 градусов выше нуля. Теплее будет только на юге и востоке Украины — здесь ожидают до 20-23 градусов со знаком "+".

В ближайшие дни 3-5 сентября по всей территории Украины ожидают осадки. Но уже с новой недели и до середины сентября в основном будет сухо. Благодаря этому, полагают в Гидрометцентре, во второй декаде сентября стоит ожидать потепления.

В средине сентября температура воздуха может достичь +25 +28, а в юго-восточных регионах и до +30 градусов.

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