Коли в Україні настане бабине літо: відповідь синоптика Укргідрометцентру

Синоптик Наталія Голеня повідомила, на яку погоду очікувати українцям найближчим часом

Під бабиним літом метеорологи мають на увазі період потепління, коли погода восени більш нагадує літо. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Такого поняття, як бабине літо, в метеорології немає, — зауважує Голеня. — Літом вважається той період, коли середньодобова температура вище 15 градусів. Бабиним літом у народі називають час, коли після тривалого періоду прохолодної погоди температури знову починають сягати показників більш вищих, ніж осінні. Тобто температурний фонд вищий на декілька градусів, ніж осінній, наприклад, максимальні температури доходять до 20-25 градусів тепла".

За словами синоптика, найближчого тижня в Україні настане справжня осіння погода. Очікується прохолодна погода з максимальними температурами до +12-18 градусів, на півдні та сході в окремі дні – до 20-24 градусів тепла. Вночі буде +5-10. А 6-7 вересня у північній половині країни можливо навіть +2-5 градуси.

Про бабине літо йтиметься, якщо після цього періоду в середині чи другій половині вересня температурний фонд знову стане вищим, тобто вдень стовпчики термометрів становитимуть 20-25, а на півдні до 30 градусів тепла, а також не буде опадів. Хоча вранці й вночі можуть бути зовсім нерівні температури – 10-15 градусів із позначкою "плюс" і нижче.

"Попередні розрахунки свідчать про те, що далі ймовірне деяке підвищення температури. Але говорити, коли саме відбудеться потепління – після 10 чи 15 вересня – ще зарано. Якщо не буде опадів, тобто буде суха й сонячна погода, то можна казати про настання так званого бабиного літа", — повідомила Наталія Голеня.

Як раніше повідомляв "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач прогнозує зниження температури у період 10-20 вересня, а наприкінці третього тижня місяцю – ймовірність перших заморозків.