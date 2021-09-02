Синоптик розповіла, коли в Україні знову потеплішає до +30

Варто сподіватися на потепління у вересні.

Всупереч тому, що народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував заморозки вже у вересні, в Укргідрометцентрі налаштовані більш оптимістично, і впевнені, що тепло в Україні ще буде — майже як влітку.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня в коментарі "Фактам".

Перша половина вересня, за словами синоптика, буде холодніше ніж зазвичай. Вночі температура буде опускатися до +5 +10 градусів, в південних регіонах України трохи тепліше +12 +15.

Денна температура в першій декаді вересня теж не порадує любителів спеки — від 12 до 18 градусів вище нуля. Найтепліше буде тільки на півдні і сході України — тут очікують до 20-23 градусів зі знаком "+".

Найближчими днями 3-5 вересня по всій території України очікують опади. Але вже з нового тижня і до середини вересня в основному буде сухо. Завдяки цьому, вважають в Гідрометцентрі, у другій декаді вересня варто очікувати потепління.

В середині вересня температура повітря може сягнути +25 +28, а в південно-східних регіонах і до +30 градусів.

Раніше "Телеграф" підрахував, скільки днів залишилося до літа 2022.