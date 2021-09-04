Когда в Украине наступит бабье лето: ответ синоптика Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Голеня сообщила, какую погоду ожидать украинцам в ближайшее время

Под бабьим летом метеорологи подразумевают период потепления, когда погода осенью больше напоминает лето. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Такого понятия, как бабье лето, в метеорологии нет, — говорит Голеня. — Летом считается тот период, когда среднесуточная температура выше 15 градусов. Бабьим летом в народе называют время, когда после длительного периода прохладной погоды температуры снова начинают достигать показателей более высоких, чем осенние. То есть температурный фонд выше на несколько градусов, чем осенний, например, максимальные температуры доходят до 20-25 градусов тепла".

По словам синоптика, в ближайшую неделю в Украину придет настоящая осенняя погода. Ожидается прохладная погода с максимальными температурами до +12-18 градусов, на юге и востоке в отдельные дни — до 20-24 градусов тепла. Ночью будет +5-10. А 6-7 сентября в северной половине страны возможны даже +2-5 градусов.

О бабьем лете пойдет речь, если после этого периода в середине или второй половине сентября температурный фонд снова станет выше, то есть днем столбики термометров будут составлять 20-25, а на юге до 30 градусов тепла, а также не будет осадков. Хотя утром и ночью могут быть совершенно неравные температуры — 10-15 градусов с отметкой "плюс" и ниже.

"Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что дальше вероятно некоторое повышение температуры. Но говорить, когда именно произойдет потепление — после 10 или 15 сентября — еще рано. Если не будет осадков, то есть будет сухая и солнечная погода, то можно говорить о наступлении так называемого бабьего лета", — сообщила Наталья Голеня.

Как ранее сообщал "Телеграф", народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует снижение температуры в период 10-20 сентября, а в конце третьей недели месяца — вероятность первых заморозков.