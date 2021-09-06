Коли повернеться тепло: прогноз погоди на тиждень в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, як зміниться погода цього тижня в Україні

В Україні найближчого тижня, 6-12 вересня, погода поступово зміниться з холодної з заморозками на сонячну і теплу. Про це в коментарі "Телеграфу" зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За словами синоптиків, наступний тиждень в Україні визначатиметься антициклональним характером погоди. Це означає, що буде мало опадів, переважатиме суха та сонячна погода.

Але метеорологи звертають увагу на те, що на початку тижня ще переважатимуть північні та північно-західні повітряні потоки. Тож прохолодна повітряна маса буде впливати і формувати погоду у найближчі три дні, 6-8 вересня.

З понеділка по середу температурні показники будуть зовсім невисокими. В нічні години температура становитиме в більшості областей, особливо це стосується північних, західних і центральних регіонів, усього 1-6 градусів тепла. Крім того, на поверхні ґрунту подекуди ймовірні заморозки 0-3 градуси. Хоча в денні години стовпики термометрів підійматимуться вище, бо світитиме сонце. Температура вдень сягатиме близько 11-17 градусів тепла, а на півдні країни до +15-20 градусів. Тоді як у південній частині країни вночі ще 8-13 градусів із позначкою "плюс", але заморозків не очікується.

За прогнозом Укргідрометцентру, з середини наступного тижня почнуть змінюватися повітряні потоки. Тобто з середи, 8 вересня, почне переважати південна складова, відповідно температурний фонд буде поступово підвищуватися. Вночі очікується +6-13 градусів, на півдні – до +15, а в денні години 17-24 градуси тепла.

За словами синоптиків, у найближчі сім днів переважатиме погода без опадів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні настане бабине літо. Синоптик озвучила попередній прогноз.