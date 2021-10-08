Після відставки: з ким Разумков будуватиме нову партію і чи дадуть грошей олігархи

У Дмитра Разумкова є відразу кілька варіантів продовження політичної кар’єри й всі вони, так чи інакше, ведуть до побудови власної команди

У четвер, 7 жовтня Верховна Рада 284 голосами відправила у відставку свого спікера Дмитра Разумкова, здійснивши те, що Офіс президента хотів реалізувати вже давно. Про те, як відбувалася відставка і яке політичне майбутнє чекає на вже колишнього главу парламенту та експершого номера партії "Слуга народу" — в матеріалі "Телеграфа".

Операція "Трускавець"

У політикумі вже не перший місяць обговорювали відставку Дмитра Разумкова з поста глави ВРУ. Як писав "Телеграф", для збору голосів депутатів навіть звезли до Трускавця на виїзне засідання фракції "Слуга народу".

За словами нардепів, претензій до спікера у них накопичилося "майже мільйон" — його звинувачували й в затягуванні законодавчого процесу, і в неголосуванні за санкції під час засідань РНБО, а фінальною краплею виявився законопроєкт про олігархів, який Разумков відправив на оцінку до Венеціанської комісії. Після цього голову ВРУ звинуватили в перешкоджанні прийняття документа.

Чому насправді зняли Разумкова

Але головна причина відставки спікера в тому, що у глави парламенту вже давно зіпсувалися відносини з президентом Володимиром Зеленським та главою ОП Андрієм Єрмаком. Останній якраз і виступив головним лобістом відставки Разумкова. Не під запис народні депутати з "Слуги народу" говорили, що президент болісно реагував на те, що голова парламенту став "занадто самостійним", будував свою політичну кар’єру і часто йшов всупереч лінії партії.

"Остаточно у них зіпсувалися відносини ще перед Днем Незалежності. Законопроєкт про олігархів просто поставив крапку. Хоча ми Разумкову давали ще один шанс, якби він, наприклад, погодився на нашу пропозицію призначити В’ячеслава Штучних главою Апарату ВРУ", — говорив раніше "Телеграфу" високопоставлене джерело в "СН".

Однак Разумков на це не пішов, як і вирішив не приїжджати до Трускавця, де проходила зустріч депутатів-слуг з президентом. Правда, його там особливо і не чекали.

Завдяки тому, що в Трускавці було зібрано 197 підписів за початок процедури відкликання Разумкова, це питання внесли на розгляд вже на нинішньому сесійному тижні. При тому, що згідно з Регламентом, процедура повинна була зайняти не менше 10 днів. Дуже вже поспішали зняти Разумкова до його дня народження — 8 жовтня.

Відставка Разумкова: хто дав голоси

Ще до голосування глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив в кулуарах, що за відставку Разумкова буде близько 240 голосів. Голоси "за" повинні були дати "Слуги народу", депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра"

"Багатьом депутатам обіцяли виплати на округи, бо в депутатських групах — мажоритарники. Обіцяли й посади. Може, не в Кабміні, але в регіонах. Депутатам-" слугам "погрожували позбавленням зарплат в конвертах, проводили виховні бесіди. Понад 30 депутатів, які проголосували "за", насправді були проти", — стверджує народний депутат не під запис.

Однак на табло в четвер виявилося не 240, а більше голосів — проголосувала також частина "Голоси", яка іменує себе групою "Справедливість". Як пояснювали джерела "Телеграфу", це було зроблено в обмін на те, що новий глава парламенту змінить керівника фракції "Голос" і замість Ярослава Залізняка поставлять представника групи "Справедливість".

Крім того, 20 голосів дала фракція "Батьківщина", хоча незадовго до цього дане голосування в політсилі називали узурпацією влади. Як пояснили джерела "Телеграфа" і в "Слузі народу", і в самій "Батьківщині", депутатів шантажували справою проти керівника Державно-продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, який став на свій пост за квотою "Батьківщини".

"Там все зав’язано на зятя Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна, який опікав справи ДПЗКУ. Тимошенко просто злякалася, що посадять її зятя, тому було прийнято рішення, що фракція підтримає, — коментує джерело видання. — Все вирішувалося в четвер вранці, Абдулін (нардеп від Батьківщини Олександр Абдулін, — Ред.) в ультимативній формі розмовляв з депутатами та говорив, що якщо вони не згодні, то можуть вийти з фракції".

Майбутнє Разумкова

Після голосування за його відставку вже ексспікер Ради на брифінгу згадав про те, що помилився з людьми, з якими він прийшов в парламент, а також натякнув на подальші амбіції.

"Президентські вибори поки не почалися. Але раніше що говорили? Говорили, що з поста глави Верховної ради ніхто не ставав президентом, тепер цей запобіжник прибрано", — зазначив Разумков.

Крім того, він прямо сказав, що буде займатися формуванням своєї команди.

"Ще до того, як було ясно, чи буду я главою парламенту чи ні, я говорив, що буду формувати свою команду як всередині парламенту, так і поза парламентом", — поділився ексспікер ВРУ.

"Він буде формувати свою депутатську групу, але це точно процес нешвидкий. До нього можуть приєднатися ті "слуги", які не голосували за його відставку, наприклад, той же Наталуха, Мокан, Ніколаєнко з "Батьківщини", кілька людей з "За майбутнє" і "Довіра". Але навіть ті люди, які раніше вважалися командою Разумкова, в результаті підтримали процес щодо його відставки. Наприклад, Данило Гетманцев — раніше він навіть перед Андрієм Богданом (ексглавою ОП, — ред.) за Разумкова заступався. Тому пошук союзників може затягнутися», — пояснив не під запис один з членів монобольшості.

Плече Авакова

Що стосується політичних союзників, то відразу кілька співрозмовників "Телеграфа" в різних політичних силах розповіли, що Разумкова зараз підтримує ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков і ексглава ОП Андрій Богдан.

"Зверніть увагу на тих, хто не підтримав відставку Разумкова. Там ви побачите, наприклад, людей Богдана, начебто Миколи Сольського (глава комітету з питань аграрної політики, — ред.) або Олександра Бакумова, який близький до Авакова, — говорить джерело в парламенті. — Разумков зустрічається і спілкується і з Аваковим, і з Богданом. Що стосується Кличка, то з ним спілкування теж є, але скоріше про підтримку. "УДАР" точно піде на вибори самостійно".

Сам же Разумков прокоментував, що з Аваковим знаходиться в хороших відносинах, а з Богданом давно не бачився, але у того "світогляд і сприйняття людей за рік дуже змінилося".

Ахметов готовий допомогти, але не грошима

Також, кажуть джерела в декількох партіях, не готовий зараз підтримувати Разумкова й олігарх Рінат Ахметов, зв’язок з яким йому приписували багато депутатів від "СН" в контексті законопроєкту про олігархів.

"Ахметов готовий йому допомогти медійно, і то, до вересня у Разумкова був бан на каналах медіагрупи "Україна". Тільки зараз його стали кликати на канали Ахметова. Новинський (нардеп Вадим Новинський, бізнес-партнер Ахметова — ред.), наприклад, говорить, що вони готові допомагати Разумкову, але не грошима, а порадами", — повідав нам співрозмовник в депутатському корпусі.

При цьому, найближчий соратник Разумкова, нардеп Василь Мокан сказав "Телеграфу", що поки ніяких розмов про групу не ведеться.

Нова партія

"У кожного народного депутата повинна зберігатися суб’єктність, і краще за все таку суб’єктність відстоювати не як нефракційний депутат, а в якості певної команди та групи, тому логіка підказує, що такий шлях буде правильним. Але у нас не було ще на цю тему жодних розмов і домовленостей. Ми взагалі розраховували на фракційну дискусію, а не на односторонній процес, — каже Мокан. — Ми вирішили, що нехай спочатку відбудеться голосування, ми побачимо результат на табло і якщо ВРУ прийме таке рішення, то далі будемо думати про наші дії" .

Сам же Разумков в інтерв’ю ВВС вже після відставки оголосив, що створює політичну партію. Трохи раніше про це вже писав «Телеграф».

Але у всьому цьому процесі є ще одна заковика: в «слузі народу» заговорили про те, що Разумкова можна позбавити депутатського мандата. За словами голови фракції Давида Арахамії, для цього є юридичні підстави, однак, "депутати подивляться на роботу Разумкова в якості народного депутата". Йдеться про те, що Разумков заходив до парламенту першим номером в списку "Слуги народу", а якщо обраний таким чином нардеп не вступає в жодну фракцію або виходить з неї, то він може втратити депутатське крісло. Глава партії Олександр Корнієнко прокоментував, що це питання буде вирішуватися на з’їзді партії в листопаді. Разумков же у відповідь на такі заяви каже, що дії щодо позбавлення його мандата будуть незаконними, і він буде звертатися до суду.