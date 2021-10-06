Разумков зробив "прощальний" подарунок журналістам

Тепер прес-центр Верховної Ради зможе вмістити до 200 осіб

У середу, 6 жовтня, в мережі з’явилася інформація про збільшення кількості представників ЗМІ у Верховній Раді України.

Відповідним документом за підписом голови парламенту Дмитра Разумкова поділилася у Facebook його прес-секретар Ольга Туній.

За її словами, до Разумкова систематично надходили запити від журналістів на отримання більшої кількості дозволів на роботу в кулуарах Ради. Саме тому політик вирішив нарешті зняти деякі обмеження, введені в обіг через коронаввірусної пандемії.

Разумков вирішив допустити в Раду більше преси

Повідомляється, що у прес-центр на третьому поверсі ВР тепер буде допускатися до 200 осіб. При цьому регулюється кількість журналістів згідно їхньої приналежності до певного виду ЗМІ. Телевізійні канали можуть розраховувати на "розміщення" максимум двох знімальних груп (по чотири людини), інформагентства — двох осіб, інші медіа — по одному представнику.

Також до 200 осіб збільшиться кількість допущених журналістів в кулуари другого поверху парламенту. На балкон преси в залі засідань розпорядження Дмитра Разумкова тепер допускає до 30 журналістів.

У мережі вже почали жартувати, що таке розпорядження — прощальний "подарунок" глави ВР для працівників медіа. Втім, незважаючи на тимчасове відсторонення Разумкова від ведення засідань, до кінця невідомо, чи залишить він свою посаду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з "Слуг народу" відмовився підтримувати рішення про відсторонення голови парламенту від виконання безпосередніх обов’язків.