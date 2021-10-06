Разумков сделал "прощальный" подарок журналистам

Теперь пресс-центр Верховной Рады сможет вместить до 200 человек

В среду, 6 октября, в сети появилась информация об увеличении количества представителей СМИ в Верховной Раде Украины.

Соответствующим документом с подписью главы парламента Дмитрия Разумкова поделилась в Facebook его пресс-секретарь Ольга Туний.

По ее словам, к Разумкову систематически поступали запросы от журналистов на получение большего количества разрешений на работу в кулуарах Рады. Именно поэтому политик решил наконец-то снять некоторые ограничения, введенные в обиход из-за коронавирусной пандемии.

Разумков решил допустить в Раду больше прессы

Сообщается, что в пресс-центр на третьем этаже ВР теперь будет допускаться до 200 человек. При этом регулируется количество журналистов согласно их принадлежности к определенному виду СМИ. Телевизионные каналы могут рассчитывать на "размещение" максимум двух съемочных групп (по четыре человека), информагентства — двух человек, остальные медиа — по одному представителю.

Также до 200 человек увеличится количество допущенных журналистов в кулуары второго этажа парламента. На балкон прессы в зале заседаний распоряжение Дмитрия Разумкова теперь допускает до 30 журналистов.

В сети уже начали шутить, что такое распоряжение — прощальный "подарок" главы ВР для работников медиа. Впрочем, несмотря на временное отстранение Разумкова от ведения заседаний, до конца неизвестно, покинет ли он свою должность.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из "Слуг народа" отказался поддерживать решение об отстранении главы парламента от выполнения непосредственных обязанностей.